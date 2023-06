El mensaje de apoyo de Federer a Nadal en su peor momento: "Mientras Rafa siga jugando, Djokovic no será el mejor"

Roger Federer recibió hace escasas horas un homenaje a la altura de su leyenda en el torneo ATP de Halle, uno de los que abren la temporada de hierba en el circuito. No en vano, el tenista suizo es el máximo ganador del certamen alemán, con 10 títulos, y por ello y por su trayectoria fue reconocido por el respetable germano.

El suizo, ganador de 20 'Grand Slam', se retiró hace ya nueve largos meses del deporte profesional, pero sigue siendo una de las voces más autorizadas del mundo del tenis. Por eso aprovechó su visita a Alemania para repasar la actualidad del circuito y su nueva vida entre otros muchos temas, mojándose incluso en el debate sobre el mejor tenista de la historia.

Para alguien como Federer, educado hasta decir basta, el simple hecho de haber compartido su opinión ya engrandece el contenido de la misma. Siempre alejado de polémicas, dudó en su reflexión pero finalmente escogió entre un buen amigo y rival como Novak Djokovic, y quizá su mejor amigo dentro del circuito, Rafa Nadal, con quien se despidió del tenis en la Laver Cup el pasado septiembre.

“No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente. Pero creo que mientras Rafa siga jugando también no puedes responder eso definitivamente todavía”, aseguró al medio alemán Tagesanzeiger un Federer que bien podría seguir formando parte de ese debate por el 'GOAT' del tenis. Un mensaje de apoyo más necesario que nunca para Nadal, que no volverá a jugar hasta el próximo año por sus problemas físicos.

Desde luego, para muchos jamás existirá alguien como Roger, con su técnica y su elegancia sobre la pista; el pionero que abrió el camino para las hazañas posteriores de Nadal y 'Nole'. Toda una fuente de sabiduría que, por suerte, no se está perdiendo: “Solo juego ya con los niños. Nunca reservé una pista con amigos y dije: ‘Vamos, vamos a entrenar ahora’. Pero a menudo estoy en la pista con los niños. Me encanta jugar con ellos”.

“Si mi cuerpo estuviera en plena forma, probablemente jugaría algunas exhibiciones. Todavía voy al gimnasio cuatro o cinco veces por semana y trato de poner mi cuerpo en forma con la rodilla. Por eso no siento que me esté perdiendo nada”, reconoció Federer, que sigue lidiando con los problemas físicos que le forzaron a retirarse para intentar superarlos por completo.

Independientemente, el suizo sigue muy interesado en el deporte que tanto le dio, siempre que el tiempo se lo permite, aunque de una forma ligeramente distinta, más despreocupada: “Lo que me sorprende es lo interesado que estoy por los resultados. No veo muchos partidos, pero los mejores momentos me interesan enormemente. Compruebo los marcadores tres o cuatro veces al día. Me alegro de que el tenis me siga interesando tanto”.

Sin embargo, a pesar de un interés en el tenis que no deja de crecer entre los aficionados, Roger no se ve impartiendo cátedra como comentarista en televisión: “Primero pensé que sería genial comentar partidos de la generación de jugadores contra los que jugué, yo los conozco mejor. Pero convertirme en comentarista en el año posterior a mi retiro no se sentía bien. Tal vez comente algún día, tal vez nunca”.

Con esa duda en el aire, no parece probable que un hombre familiar como el ex tenista suizo quiera dedicarse por completo a la esfera pública una vez retirado. Está disfrutando más que nunca de su tiempo libre, de su familia, y no lo cambiaría: “Paso el tiempo con la familia de otra manera. Estoy más tranquilo porque sé que tengo más días o más horas disponibles. Pero siempre estaba con la familia, aunque fuera una gran tarea logística”.

“Volver a esquiar fue algo muy importante para mí. La última vez que esquié fue en 2008, después de lo cual me dio mono. Al año siguiente nacieron los niños. Nunca me habían visto esquiar. Para mí era un sueño ir a las pistas con ellos” añadió Federer, más solicitado que nunca para actos y eventos de todo tipo, pero más centrado que nunca en disfrutar su merecido descanso.