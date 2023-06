Grealish, sobre su borrachera: "No me arrepiento, así soy cuando salgo de fiesta"

El MVP de la celebración del triplete del Manchester City estuvo claro desde el primer momento. Jack Grealish, aprovechando "la mejor temporada" de su vida, se convirtió en el protagonista por la casi inhumana cantidad de alcohol que bebió durante tres días seguidos.

El futbolista inglés comenzó la fiesta nada más terminar el partido y la alargó hasta tres días después, incluso con parada en Ibiza junto algunos compañeros, de donde tuvieron que sacarlo con mucha ayuda porque no se podía sostener.

Sin embargo, tiene claro que no tiene que pedir perdón a nadie por su actitud. "No me arrepiento, ¡así soy cuando salgo de fiesta!", ha afirmado en el Daily Mail. "Sabía lo que estaba haciendo, así soy yo, soy así cuando salgo de fiesta normalmente. En realidad no suelo ser así, pero hemos ganado el Triplete y es algo que nunca volverá a suceder", confiesa.

También ha querido defenderse asegurando que otros muchos futbolistas también disfrutaron de manera similar: "Fui y lo disfruté, y no fui el único. Creo que muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otras personas hicieron lo mismo. Todos lo pasamos bien, otros se divirtieron donde las cámaras no estaban, yo me divertí porque tuve la temporada más exitosa de mi vida".

"He estado en una Copa del Mundo, he ganado tres trofeos y luego volveré a entrenar en cuatro semanas más o menos, ¿por qué no divertirme? Fue el mejor fin de semana de mi vida. Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría 'No bebo y no salgo de fiesta', porque lo hago. Otros vendrán aquí y te dirán 'Yo no hago esto, yo no hago aquello' cuando lo hacen. Soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo", ha terminado añadiendo.