Alcaraz debuta en Queen's con una sufrida victoria ante Rinderknech

Carlos Alcaraz superó su debut en el torneo de Queen's con una victoria muy trabajada ante el galo Arthur Rinderknech (4-6/7-5/7-6(3)) , lucky loser sustituto de última hora de Arthur Fils, rival previsto para la primera toma de contacto real con la hierba del murciano. El francés salió valiente ante el número dos mundial, y con un tenis agresivo llevó a Carlitos hasta el tie break del tercer set.

El cambio de rival fue la primera piedra del camino en una tarde complicada para Carlitos, aunque resuelta por el murciano con solvencia. No esperaba medirse a Rinderknech, con un estilo de juego más peligroso en hierba que el de su compatriota Arhur Fils, y desde los primeros instantes de partido supo que no iba a ser un trámite volver a ganar a un hombre al que ya tumbó en 2021 en el US Open sobre superficie dura.

Rinderknech salió con todo desde el principio, dando a entender a un Alcaraz poco familiarizado con la superficie de césped que no iba a ser una de sus habituales tardes de gloria sin apuros. La igualdad se mantuvo hasta el 3-3, pero pronto empezaron los problemas para Alcaraz. El de El Palmar desperdició su oportunidad de break, cedió su saque posterior y el galo, que cerca estuvo de cerrar con su saque quebrado por Alcaraz, lo hizo finalmente con otro break consecutivo.

Los saques potentes del francés complicaban mucho las réplicas de Carlos, necesitado de peloteos más largos para encontrar sus mejores sensaciones en una superficie apenas testada en sus pocos años en el circuito profesional. Así, el segundo set comenzó de nuevo con la iniciativa de un Rinderknech tocado con una varita en la tarde de este martes, capaz de cerrar con tiros para la hemeroteca puntos que la grada daba por sentenciados.

Alcaraz buscaba soluciones desde el otro lado de la red, y las encontró con 5-4 en contra en la segunda manga. Rinderknech se puso a tres puntos de ganar el partido, pero Alcaraz, siempre efectivo bajo presión, desbarató la oportunidad de su rival con un servicio que trastabilleó al galo física -pues le hizo caer en un contrapié- y mentalmente.

El francés cedió los tres juegos siguientes y el partido encontró un balance en el que Alcaraz, por cabeza, tenía las de triunfar. Así fue, en un tercer set cargado, como todo el partido, de altas dosis de drama.

La manga decisiva arrancó con saque y break de Rinderknech para el 2-0, ventaja salvada por Carlitos de manera instantánea. El partido se convirtió en una locura, con opciones de rotura para ambos, pero sin breaks confirmados por ninguno. Esa dinámica encaminó el partido al tie break, el momento donde se notan las pulsaciones más aceleradas y donde suelen brillar los más grandes.

Con 7-3 en la muerte súbita Alcaraz sacó su billete para octavos, donde se medirá este miércoles al checo Jiří Lehečka, verdugo del español Alejandro Davidovich Fokina. No se prevé un enfrentamiento sencillo para el murciano, que de ganar se pondría a tres partidos del título y de arrebatar el número uno mundial a Djokovic.