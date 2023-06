Joselu declara su amor al Real Madrid en su presentación: "No vengo a sustituir a nadie"

Joselu Mato ya ha cumplido su sueño: ser jugador del Real Madrid. El gallego ha sido presentado este martes y ha dejado claro que "no vengo a sustituir a nadie, sino a aportar mi granito de arena" en el equipo de sus sueños: "Llevar el escudo del Real Madrid, es el honor más grande que se puede tener".

El canterano blanco se ha mostrado muy emocionado durante todo el acto, y ha subido al estrado para decir sus primeras palabras como madridista con su discurso en un papel. "Me vais a disculpar, he tenido que apuntar un par de cosas porque las emociones son muy grandes hoy", ha confesado.

"He soñado con este momento desde el día que me marché", ha sido lo primero que ha dicho después de calmarse un poco. "Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho, es el honor más grande que uno puede llevar, voy a darlo todo por él", ha señalado. "Desde siempre, y para siempre, ¡hala Madrid!", ha concluido el delantero.

Una vez en rueda de prensa, Joselu ha echado balones fuera con la elección de su dorsal, el '14' en lugar del '9', libre desde la marcha de Benzema, porque para él "cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante". En este sentido, ha asegurado que está "orgulloso de llevar cualquier número" porque "lo importante es estar aquí".

Respecto a su papel en el equipo de Carlo Ancelotti, el ariete de la selección española ha negado que haya firmado por el conjunto blanco para ser el sucesor del francés. "Yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a poner mi granito de arena, con todo lo que he aprendido en los últimos años, y hacer todo lo que me pida el entrenador", ha asegurado, poniendo en valor el "nivel que ha tenido Karim en este club". El exjugador perico, además, ha subrayado que "vengo a hacer otro tipo de trabajo" con el que "estoy completamente comprometido".

"Yo voy a dar todo por este club, es el club de mi vida, donde me han enseñado unos valores que nunca he olvidado durante mi carrera", ha insistido el gallego, que se ha definido como "un jugador más físico", al que le "gusta estar mucho en el área y hacer goles". Esta temporada ha marcado como perico un total de 16 tantos en 34 partidos de Liga.

Con la incorporación de Joselu, el Real Madrid ficha pólvora para un ataque que quedó huérfano tras las salidas de Benzema y Asensio. Su llegada supone el segundo fichaje para el ataque blanco tras el regreso de Brahim Díaz, y deja al conjunto blanco con cuatro delanteros... y con el '9' aún libre.