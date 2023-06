Courtois desmiente al seleccionador belga y carga contra él: "Estoy decepcionado, sus afirmaciones no se ajustan a la realidad"

El lío en la selección nacional belga continúa. Thibaut Courtois salió al paso a última hora de este lunes para desmentir las palabras del técnico de los Belgian Red Devils, Domenico Tedesco, y cargar contra él a través de un duro comunicado en sus redes sociales.

El guardameta del Real Madrid, sorprendido por la comparecencia del entrenador, asegura que el italo-alemán reveló "de forma parcial y subjetiva una conversación privada" entre ambos. "No es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador de temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente", ha señalado, algo por lo que está "profundamente decepcionado".

"Quiero dejar claro que las afirmaciones del entrenador no se ajustan a la realidad", ha afirmado rotundamente, matizando que en la conversación que tuvieron "le pedí, no en beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general".

Para Courtois, "ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle", aunque "lamentablemente no conseguí mi propósito", ha señalado. Y ha insistido "en que en ningún caso he exigido nada".

El portero, además, ha confirmado que ha hablado con Lukaku "para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación", al mismo tiempo que ha aclarado que "no he tenido ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo".

Por último, el belga ha justificado su ausencia del próximo compromiso de su selección, este martes en el partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 ante Estonia que "ayer por la tarde me sometí a una revisión por un problema en la rodilla derecha" y tomó la decisión de dejar la concentración del equipo nacional tras revisar los resultados con el cuerpo médico del Real Madrid y la selección.

Las declaraciones de Tedesco a las que Courtois hace referencia son las explicaciones del seleccionador a los motivos de la marcha del guardameta. "Dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y ofendido", afirmó el técnico, confesando estar "impactado" por lo sucedido tras revelar que habían acordado que Lukaku llevaría el brazalete ante Austria y el cancerbero ante Estonia.