La madre de la joven maltratada por el futbolista Joel Domínguez: "A mi hija le dieron una brutal paliza"

La madre de la joven maltratada por Joel Domínguez, Mara López, ha roto su silencio este viernes para defender a su hija y luchar por que se haga justicia, y criticar la actuación de la UD Las Palmas, que ha convocado al jugador para hacer la pretemporada con el primer equipo. "Sentí vergüenza de la directiva del que también es mi equipo", ha asegurado, tras recordar que "hace tres meses a mi hija le habían dado una brutal paliza" para responder a la defensa del futbolista.

"He leído que el abogado de Joel Domínguez, el señor Brito, dice que estamos haciendo los hechos más graves de lo que son, y literalmente cuenta que se trata de un caso de violencia verbal cuando hay una sentencia que deja claro, en escrito y en firme, que es un caso de violencia física en el que se dan empujones, puñetazos y patadas", ha afirmado tajantemente la mujer en una entrevista en el diario AS, en la que ha pedido al letrado que se lea la sentencia dictada por el juez.

En este sentido, cree que Brito ha negado algunas de las acusaciones de la familia de la víctima —que agredió a la joven en la calle y en un portal, y le abrió la cabeza de un puñetazo—, porque "no hay un informe forense que avale esas declaraciones", ya que su hija "no se dejó explorar y no declaró en contra" de Domínguez, algo que atribuye a un "estado de shock, con distorsión de la realidad, dependencia emocional tremenda" en un momento en el que la joven quería proteger al futbolista, "como más del 90% de las víctimas de este tipo de delitos", recuerda.

Respecto a la decisión tomada por el club, López ha confesado que "me hundí, lloré muchísimo", y que fue especialmente doloroso para ella "esa frialdad de decir que el joven se equivocó y que era uno de los nuestros". En este sentido, ha cargado duramente contra el presidente de la entidad canaria, Miguel Ángel Ramírez, de quien considera que "es una vergüenza que esté donde está".

La mujer también ha explicado que rechazó el acuerdo propuesto por el juez y el fiscal de 40 días de trabajos comunitarios porque "en nada beneficia a la víctima", sino que, desde su punto de vista, es Domínguez el que sale beneficiado. "Que elijan una pena alternativa a la privativa de libertad, pero que sea coherente", ha reclamado, negando que su objetivo sea que el joven vaya a prisión.

López ha señalado que para ella sería justo un acuerdo en el que el jugador reconociese los hechos, se mostrase arrepentido y se disculpase, y sobre todo, que tuviese consecuencias. "Si no las hay, no hay responsabilidad y estas cosas se vuelven a repetir", ha considerando, dejando claro que "si me proponen que el chico estará un año en tratamiento firmo el acuerdo mañana". Sin embargo, cree que "no existe tal arrepentimiento" por parte del canterano de la UD Las Palmas. "Sin todo eso [que el joven pasase por cursos contra la violencia de género] no puedo aceptar un acuerdo porque estaría vendiendo a mi hija y a todas las víctimas de malos tratos", ha concluido.

Actualmente, existe abierto otro proceso judicial que investiga si el jugador se saltó la orden de alejamiento impuesta en la condena, algo que afirma con rotundidad y de lo que asegura ser testigo. Por ello, la familia ha pedido la geolocalización y la recuperación de los datos borrados en los teléfonos de su hija y Domínguez.