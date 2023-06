Mbappé es una bomba de relojería

Entiendo perfectamente la distancia que el Madrid marca con todo lo que tiene que ver con Mbappé pero a la vez creo que este puede ser el momento. Por un lado, es normal que Florentino tenga recelo de acercarse al entorno del francés o al PSG, con el que ha mantenido serias diferencias en los últimos años; por otro, es evidente la necesidad que el club blanco tiene de esa figura ante lo que viene: años de hegemonía inglesa en Europa, un estadio nuevo y la jubilación y salida, alguno como Benzema ya lo ha hecho, de la generación más exitosa de la historia de la Champions. No es agradable afrontarlo, pero hay que admitir que el Madrid necesita un Mbappé en su vida. Y Mbappés solo hay dos: el otro juega en el City y no parece dispuesto a salir de manera inminente.

Este nuevo territorio de los grandes fichajes no es fácil para el Madrid ni para su presidente. Florentino fue el mejor en el mercado hace muchos años. Su prestigio se forjó a base de galácticos: Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo. Aquellos no fueron fichajes fáciles, pero la batalla en la negociación era casi entre iguales. Ahora, el Madrid compite con clubes que trabajan cada año sin importar las pérdidas y cuyos dueños son jeques, emires y pozos de petróleo. Ahí, el Madrid, que sigue siendo propiedad de sus socios, no puede ni debe entrar.

Y tampoco debe ser agradable entrar en el mundo Mbappé. Él y su entorno parecen insaciables. Cada cifra que conocemos es más desproporcionada. Su sueldo, su premio anual por fidelidad, sus primas, sus contratos personales de publicidad. Ahora las cuentas le salen mucho mejor si juega un año más en el PSG. Lógico. Dentro de un año, su libertad es suya y la venderá como se vende un fichaje más. Ahora, su libertad es del PSG y el dinero del Madrid se iría directamente a Catar y no a la cuenta de Mbappé. Si suman, dentro de 12 meses el francés ganará unos 300 millones de euros: ficha, prima por haber seguido el año pasado en el PSG y prima de fichaje por el Madrid. Cómo no va a querer seguir un año más.

Es indudable que estamos ante el mejor jugador del momento. Ante un tipo que, dicen los analistas, cambia el modelo de negocio si llega al Madrid. Pero también es cierto que no debe ser sencillo traspasar las puertas que deben abrirse en su fichaje. Mbappé es una bomba de relojería. El Madrid sabe que este es el típico jugador que cada dos temporadas enredará con renovaciones y ofertas de la Premier, justo lo que menos le gusta a Florentino. Visto lo ocurrido hace dos años, y por supuesto el verano pasado, no es de extrañar este recelo y este miedo a lanzar una oferta concreta por él. Ármense de paciencia y el Madrid de dinero, no hay otra solución.