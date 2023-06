La extraña situación de Jordi Alba, titular con España pero sin equipo: "No me preocupa"

El futuro de Jordi Alba es una auténtica incógnita. Tras confirmarse su salida del FC Barcelona tras diez temporadas donde lo ha ganado absolutamente todo y donde logró ser uno de los mejores defensas del mundo, el español se encuentra aún sin equipo y tiene, por el momento, muy pocos frentes abiertos para vincularse a un nuevo club de cara a la temporada que viene.

No obstante y a pesar de encontrarse sin ningún club que requiera sus servicios, Luis De la Fuente ha confiado en él de cara al importante partido ante Italia correspondiente a la Final Four de la UEFA Nations League.

Curiosamente, el lateral de 34 años, que seguramente sea de la partida inicial por la baja de última hora de Bernat, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro frente a los italianos y respondió a las preguntas sobre su desconocido futuro: "No es una cosa que me preocupe. Tomé la decisión sabiendo que iba a estar sin equipo", añadió.

Sus intermitentes llamadas con la selección en los últimos meses también han sido tema de conversación durante la rueda de prensa. El lateral, que ha participado en 91 partidos con la absoluta y fue clave en la Eurocopa del 2012 (con gol incluido), declaró lo importante que es para él volver con España: "Estoy muy contento de regresar. He tenido la suerte o la desgracia de no venir en alguna ventana, pero eso me ha hecho madurar y valorar más estas llamadas", sentenció.

¿Posibles destinos?

El futuro de Jordi Alba ha estado ligado a varios equipos desde que se rumoreó una posible salida del club blaugrana a principios de temporada. Uno de los clubes que han sonado más fuerte dentro del panorama español fue el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tienen la necesidad de buscar un lateral zurdo puro en el mercado y el de Hospitalet podría ser una de las piezas que le faltan al esquema de Simeone. No obstante, deberá rebajarse la alta ficha que cobraba en el Barça (11 millones de euros) para poder unirse a la disciplina colchonera.

Otro de los posibles destinos de Alba es el Inter de Milán. El club italiano ya se interesó por él en el pasado y podría volver a intentarlo ahora que es agente libre. Asimismo, Arabia también está pendiente del futuro del lateral español, aunque anhela quedarse en Europa por el momento.

No obstante, el último equipo que ha sonado con más fuerza ha sido el Benfica. Tras la marcha de Guerreiro al Bayern Múnich, el hueco en el lateral izquierdo del club portugués quedó desierto y la llamada a Alba podría producirse de un momento a otro. Si se realiza y se produjese un amistoso acuerdo, el español cumpliría su objetivo de quedarse en Europa y, además, seguiría compitiendo en el máximo torneo continental, la Champions League.