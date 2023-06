El dolor es el peaje que pagan los mejores deportistas del planeta, no hay nadie que lo pueda esquivar cuando lleva su cuerpo al límite, y mucho menos los luchadores de las MMA como los hermanos Topuria. La furia de sus oponentes impacta contra su cuerpo en cada golpe, un ejercicio de estrés físico que requiere una preparación física extrema y, por supuesto, unos cuidados médicos de primer nivel.

De ellos se encarga Francisco Javier Ortega Puebla, fisioterapeuta afincado en Elche encargado de maximizar el rendimiento en el octógono de los hermanos, entre otras grandes figuras del deporte nacional como los hermanos Marc Márquez y Álex Márquez. A él acude Aleksandre Topuria en una lluviosa tarde de mayo tras su combate en el WOW de Vistalegre (Madrid), una sesión de recuperación en la que estuvo presente el diario 20 Minutos.

"Con Alex me encuentro lesiones muy parecidas a las de los deportes de colisión, como a los que tengo en jugadores de rugby, pero más bestias. Cada combate que tiene fuerte es como un accidente de tráfico", explica Francisco, de cuyas manos depende un gran porcentaje de los triunfos de Aleksandre, a veces tomando decisiones límite.

Aleksandre Topuria se somete a un tratamiento para aliviar dolores en el hombro. BIEITO ATANES

"Cuando faltan 15 o 20 días para ir a un combate, no hay largo plazo. De hecho, no hay 15-20 días, hay diez, porque tiene que entrenar, no puede parar... Ahí es cuando nos planteamos qué medios tenemos, qué podemos utilizar y qué vamos a hacer", detalla sobre el minucioso proceso destinado a exprimir los mejores años del deportista.

"En el deporte de élite en general eso es lo complejo, muchas veces se sopesa: 'quito el dolor, puedes competir, pero eso no quita la lesión que tienes'. El deportista de élite tiene determinados años y en esos años tienen que explotar, hay que mantenerlos ahí, sopesar un poco las sensaciones del deportista y lo que creemos nosotros como profesionales sanitarios, siempre teniendo en cuenta unos límites, por supuesto"

Con Aleksandre, que días después de la pelea confesó haber entrado "con bastante dolor en el octógono" aplica una técnica propia de estimulación eléctrica con una aguja en la zona de los nervios afectados. Con ello logra una "analgesia", para "disminuir el dolor y que el campeón pueda seguir peleando".

En cualquier caso, el dolor es una norma totalmente asumida por el mayor de los hermanos Topuria. "En nuestro deporte hay mucho dolor, pero no hay una iniciativa de querer hacer daño de verdad, simplemente quiero ser mejor que tú y mi trabajo es acabar contigo dentro de la jaula. En este mundo tiene que estar preparado mentalmente y físicamente para poder soportar todo tipo de daño", asume el luchador en la camilla mientras trata las secuelas de su último combate.