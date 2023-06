La pillería de Bono que le costó a España su eliminación del Mundial

Yassine Bounou, portero del Sevilla FC y de la selección de Marruecos, se convirtió en uno de los grandes héroes del Mundial de Qatar tras su impresionantes actuaciones sobre el terreno de juego. Su gran papel ayudó al combinado marroquí a alcanzar un hito histórico que se plasmará en los libros de historia del país africano: clasificarse, por primera vez, para las 'semis' de un Campeonato del Mundo después de doblegar a España (en octavos) y Portugal (en cuartos).

Gran parte de culpa la tiene Bono y su 'pillería'. El sevillista desveló la conversación que tuvo con Unai Simón mientras se dirigían a la portería donde iban a lanzarse los penaltis tras 120 minutos con el empate a cero en el marcador.

"Tuve una charla con Unai antes de la tanda en el Mundial. Él tenía en la mano una lista con apuntes sobre nuestros jugadores. Me dijo que iba a dejar el papel detrás de la portería y que no lo tocase (risas). Le dije que no lo iba a hacer, pero que lo escondiese bien", explicó Yassine en una entrevista con 'Dreamers'.

Bono, tras conocer este detalle donde podía lograr cierta ventaja, alertó a los lanzadores de Marruecos antes de cada lanzamiento. "Cuando Sabiri vino a chutar le dije que existía ese papel. Él asintió, miro hacia un sitio y tiró hacia el otro. Y metió su penalti", añadió.

Junto a Sabiri, Ziyech y Achraf lograron meter su penalti, mientras que Benoun, que no estuvo del todo convencido con las indicaciones de su portero, falló su pena máxima tras tirarlo a su lado preferido. No obstante, la selección española falló sus tres lanzamientos (Sarabia, Soler y Busquets) y no pudo clasificarse para la siguiente ronda del Mundial. Bono y el fútbol de calle...