'El camino del guerrero': la titánica preparación de Aleksandre Topuria para convertirse en campeón de la UFC

"Es mi camino del guerrero, acepto lo que está por venir y yo sé que dentro de la jaula pueden pasar muchas cosas", es la frase que resuena en la cabeza de Aleksandre Topuria, hermano mayor y guía de Ilia Topuria, todas las mañanas de cada uno de los días que dedica a su gran meta: llegar a la UFC y pelear por el título más deseado de las MMA.

En sus ojos, una mirada calmada. En su cabeza, la certeza del triunfo. Y en el corazón, el fuego interno y el ADN de guerrero georgiano necesario para exprimir su cuerpo en las sensaciones más extremas de dolor, todo por convertirse en lo que siempre quiso ser, el más grande dentro del octógono.

Para ello repite concienzudamente una rutina 'militar' -los llamados campamentos- que comienza cada mañana en su segunda casa, el Climent Club de Alicante. Allí llegó por primera vez con apenas 15 años sin más que unas pocas palabras en español en una mochila de conocimientos desbordada de pasión por las artes marciales. Junto a él, su hermano Ilia, ambos nacidos en Alemania y adiestrados en la disciplina de lucha grecorromana a su paso por Georgia antes de recalar en la costa mediterránea española.

"Llegaron con el padre, vinieron a mirar un poco el club, eran jóvenes, tendrían 14-15 años", recuerda Agustín Climent, uno de los fundadores de un pequeño club ahora famoso en el mundo entero. "Empezaron a entrenar y enseguida los dos destacaron en el grupo, se veía que tenían un don y tomaron la decisión. El hermano más grande encaró a su padre y le dijo que quería dedicarse al cien por cien a la lucha y que iba a ser el mejor del mundo", dice de memoria.

"Aleksandre habló con su padre y le dijo que no querían estudiar más... el padre nos quería matar"

"Eran unos niños, no sabían ni hablar español cuando los cogimos, son como nuestros hijos", narra el hermano de Agustín, Jorge Climent, antes de profundizar en los momentos más tensos de esos inicios. "Aleksandre habló con su padre y le dijo que no querían estudiar más... el padre nos quería matar" rememora risueño.

Sin embargo, muy pronto se disiparon las dudas a base de entrenamientos. Los dos pequeños guerreros demostraron que habían llegado al club con la determinación de triunfar, y ahora las fotos de Ilia y Alex decoran las paredes del gimnasio donde son recibidos como verdaderas estrellas.

"Alex es ahora un icono. Todos los jóvenes quieren ser como él y es una gran motivación para la juventud", describe sobre una realidad palpable desde la llegada del luchador al gimnasio. Se denota un aura especial cuando eso ocurre, el respeto de las miradas curiosas de todos los presentes, pero no dura demasiado, es el propio Aleksandre el que se encarga de hacerla desaparecer.

"Nunca cambies, nunca cambies, da igual el dinero que te entre, da igual sea lo que sea, nunca cambies", es el consejo de un hombre muy cerca de probar las mieles de la UFC, pero con los pies en la colchoneta de su gimnasio de Alicante, donde saluda y bromea con todos los que forman parte de su familia. El 'Conquistador' -nombre surgido espontáneamente en el gimnasio- intimida y castiga en el octógono, pero nunca se olvida de hablar de 'nosotros' al referirse a su equipo.

Eso sí, hay poco tiempo para bromas cuando se coloca los guantes, como cada mañana, y atiza al chaleco y las manoplas de Jorge, ahí llega la transformación. Semblante serio, la sangre le hierve y solo tiene en mente su objetivo. Se coloca sobre el saco y le imprime los codos con potencia, se hace el silencio, no hay nadie que en ese momento no se compadezca para sí del hombre que, en el próximo combate, asuma el papel de saco.

Los guerreros no me dan pena

"Siento respeto hacia mis oponentes, nunca pena, pero sí comparto su dolor, ¿se entiende? Estamos haciendo lo mismo, somos iguales, los guerreros no me dan pena... Es más, si dijera eso le estaría faltando el respeto a mi rival, yo no quiero dar pena nunca, pierdo y ya está, con la cabeza bien alta. Es lo que hay", alecciona Aleksandre sobre lo que vive con sus oponentes en cada batalla.

El entrenamiento, de varias horas por sesión y de varias sesiones al día, no acaba al quitarse los guantes. De hecho, no es esta ni mucho menos la peor parte, sino el trabajo de acondicionamiento para la batalla, la temida bajada de peso. "Es una de las cosas más difíciles", confiesa sobre un proceso que se intensifica durante los días previos a pesaje y en el que los luchadores pierden hasta trece kilos.

"Te vas aflojando, pierdes peso y empiezan los juegos del hambre, que no es solo el estómago, pues lo más difícil es la mente. Te empiezan a entrar dudas, miedos... tienes que superar tus demonios". Así describe una sensación con la que combate durante días, pero que después le impulsa dentro del octógono. "Es un instinto asesino, hay como otro mundo, mis ojos, la mirada, todo es distinto, hasta mi forma de hablar cambia. En ese momento no me hables, no te escucho, estoy en una visión de túnel que me dura hasta que acaba el combate", zanja.

Es curioso verle narrar la sensación más extrema de la adrenalina desde la absoluta calma. Lo hace después de la ducha, tras quitarse los guantes, mientras conduce un imponente deportivo negro hacia la clínica de fisioterapia donde se recupera del combate del pasado 20 de mayo en Madrid. En sus manos, sujetas al volante, porta un pañuelo de papel con el que se limpia recurrentemente la sangre que brota de sus nudillos.

Cada combate que tiene fuerte es como un accidente de tráfico

En manos de Francisco Javier Ortega Puebla, 'doctor milagro' afincado en Elche y encargado de maximizar el rendimiento en el octógono de los hermanos, Aleksandre baja todas sus defensas. Nadie conoce mejor que él las cicatrices de los dos guerreros hispano-georgianos, tampoco la receta secreta que guarda para mantener en perfectas condiciones dos cuerpos siempre preparados para la guerra.

"Cada combate que tiene fuerte es como un accidente de tráfico", cuenta Francisco mientras aplica un tratamiento de electroestimulación en el hombro maltrecho del luchador. "Pienso en ellos, que llegan 'tocados' después de las peleas y me imagino a los pobres de los otros cómo llegarán...", comenta irónico.

"La gente dirá que las peleas son duras, lo que no ven es lo que hay detrás de las cámaras, este es el camino, la parte más dura", resalta Aleksandre, tumbado en la camilla mientras la aguja estimula su musculatura. "Con todo el trabajo y la ayuda de Dios, la pelea puede durar dos minutos o quince en el peor de los casos. Pero esto son días, semanas, meses y años...", concluye a la vez que finaliza su tratamiento.

La rutina de Aleksandre apenas llega a su ecuador a la salida de la clínica, aunque la intensidad es menor en estos días posteriores a su triunfal combate en Vistalegre. En las horas de la tarde en las que cabría una sesión doble de entrenamiento, el mayor de los Topuria se dedica a descansar junto a los suyos. El reposo es necesario, pues como él mismo destaca, "el trabajo no ha terminado".

"Yo ya cumplí -en referencia a la pelea ganada en mayo en Madrid-, y ahora le toca a mi hermano y lo va a hacer con la ayuda de Dios y el trabajo duro", asevera Aleksandre antes de viajar a Estados Unidos para colaborar en la preparación de Ilia. "Está más que preparado mentalmente para entrar y coger lo que es suyo", asegura en referencia al gran combate del año entre su hermano y Josh Emmett del próximo 24 de junio.

Somos hermanos, en una competición nunca pelearemos

'Alex' e Ilia son solo uno, comparten triunfos y días grises, como han hecho siempre en el duro camino recorrido hasta los octógonos más prestigiosos del planeta, y nunca serán vistos frente a frente en un octógono por la disputa de un título. "Cuando nos quitamos los guantes somos hermanos, en una competición nunca pelearemos. Yo no soy capaz de pelear con un amigo por una medalla o por dinero, no hay ningún título que merezca pelear con un amigo", asevera un hombre destinado a brillar en el Olimpo de las MMA.

Con su equipo, su familia y Dios, el gran pilar de su camino vital, espera la invitación de la UFC. Aleksandre lo tiene claro: "Si mañana me llama la UFC para pelear, yo mañana aceptaré", finaliza verbalizando el mensaje que ya expresa, sin palabras, desde la calma de su mirada.