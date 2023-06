Brahím Díaz, en su presentación con el Real Madrid: "Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y humildad"

Después de tres años cedido en el AC Milan, Brahim Díaz regresa al Real Madrid. El español ha sido presentado en la ciudad deportiva y ha afirmado que llega dispuesto a darlo todo "para triunfar" con la camiseta blanca tras madurar "mucho dentro y fuera del campo" en su etapa en Italia.

Díaz ha afirmado que el Real Madrid siempre ha sido su prioridad: "Cuando estaba en el Milan solo intentaba dar lo mejor para el Milan, porque es un club histórico. Ahora tengo la oportunidad de estar aquí, que siempre ha sido mi primera opción".

"La competencia está y eso es bueno; para el entrenador y para el Real Madrid. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y con humildad para aprender del vestuario que hay aquí", ha añadido.

Además, Brahim ha reconocido que la exigencia recae en los jugadores de ataque tras las salidas del francés Karim Benzema y del español Marco Asensio: "Son dos grandes jugadores. Evidentemente hay una presión, pero eso es lo bonito. Hay que dar la mejor versión de uno mismo y seguro que estaremos al nivel para representar al Real Madrid como el mejor club del mundo".

También ha rehuido de hablar de competencia por un puesto con el brasileño Rodrygo Goes: "Se trata de hacer lo mejor para el equipo. De dar la mejor versión. Rodrygo es un gran jugador, tiene un talento increíble y me llevo bastante bien con él".

Brahim Díaz se considera "un afortunado por poder jugar con ambas piernas". Además, está dispuesto a jugar en cualquier posición. "La mejor posición es donde me ponga el entrenador. Puedo jugar en las tres posiciones de ataque, el medio campo… Donde me ponga el entrenador ahí estaré a gusto", ha dicho.

Sobre los últimos rumores acerca del futuro de Kylian Mbappé, el español ha sido claro: "No creo que sea el momento. Hoy es mi día. Me imaginaba la pregunta… pero estoy contento de estar aquí y quién esté en el vestuario estará bien. Hay que respetar al jugador, al club y no es el momento de hablar de esto".