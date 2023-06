Los grandes nombres del deporte femenino reivindican el lugar de la mujer: "Se están rompiendo barreras día a día"

Deporte femenino y reivindicación. Dos conceptos que han ido siempre de la mano, acompañándose en un camino en el que el primero difícilmente podría ser sin el segundo. Y ahora, cuando el mundo entero contempla con admiración lo lejos que ha llegado la mujer en el deporte, cobra aún mayor importancia que sigan más unidos que nunca.

Así lo creen las protagonistas y así lo desgranaron con 20Minutos durante la gala de Top Women in Sports, en la que se presentó el ranking de las 100 mujeres más influyentes del deporte. Allí, defendieron la importancia de seguir luchando por la igualdad porque, aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos años, aún queda mucho trabajo por hacer, y todas coinciden en que en ese proceso hay un factor que juega un papel fundamental: la visibilidad. La piden, y casi la exigen.

Ona Carbonell, adiós a la musa de las piscinas

La leyenda de las piscinas, que ha colgado el bañador como la mujer con más medallas en la historia de los Mundiales de Natación y con dos preseas olímpicas, fue galardonada con el Premio Especial 2023 y reveló que seguirá luchando por la igualdad desde el otro lado: "Hemos creado en el COE la primera Comisión en la historia de Maternidad y Deporte, y se ha creado para todas esas deportistas que quieran conciliar la vida laboral con la maternidad, para que tengan herramientas, profesionales, ayudas, y la seguridad de que pueden hacer ambas cosas", explicó Ona Carbonell sobre uno de sus proyectos tras la retirada.

Sandra Sánchez, la vigente campeona olímpica

La mejor karateka española de la historia, Sandra Sánchez, colgó el karategui unos meses después de proclamarse campeona olímpica en Tokio. Con su adiós, la toledana piensa que "no deja un vacío" porque se queda "en el karate en el otro lado", luchando para devolver su deporte a los Juegos: "Siempre hablo de karate y trato de que se vea, porque ayudará a que por fin se tome la decisión de que el karate sea olímpico y no se vuelva a ir".

La karateca Sandra Sánchez a su llegada a la gala Top Women in Sports. Elena Buenavista

La misma premisa sigue con el deporte femenino: "Este tipo de eventos son positivos por toda la visibilidad que se le da, y todo lo que hacemos nosotras también para seguir dándole el lugar que se merece... y dejarle así el camino a las nuevas generaciones igual que nos lo dejaron a nosotras, con una piedrecita menos hasta que el camino sea todo liso".

Paloma del Río, institución de los deportes olímpicos

La mítica periodista deportiva considera que "llevamos un retraso inmenso" en el deporte femenino. "Imagínate cuánto nos falta por avanzar, y eso que hemos avanzado mucho", subrayó antes de la gala. Para seguir evolucionando, "sobre todo, hay que darle visibilidad", porque "eso atraerá a los inversores y a los patrocinadores". "Si hay dinero, hay promoción, si hay promoción, hay mejores marcas, mejores entrenamientos... Los medios somos importantísimos en este aspecto de darle visibilidad al deporte femenino, porque si no, vamos marcha atrás", sentenció.

La periodista Paloma del Río, durante la gala Top Women in Sports JOSÉ GONZÁLEZ

En su caso, quiso resaltar que se ha dejado la piel: "Llevo 37 años y voy a seguir todo lo que pueda haciendo esta militancia de apoyo al deporte femenino, desde las pequeñas hasta las olímpicas, porque todo me parece poco y creo que llevamos tanto retraso que cualquier acto que hagamos será bueno y agradecido por las deportistas", aseguró la periodista.

Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura

La campeona olímpica en Río 2016, y bronce —tardío y merecido— en Londres 2012 sueña con dejar de lado las etiquetas: "Ojalá algún día no haya que hacer este tipo de ranking, galas, charlas... y que podamos decir que ya estamos en plena igualdad, que somos todos deportistas", deseó.

"A las que hay que hacer un justo homenaje es a las mujeres que lucharon el siglo pasado contra gigantes para hacerse un espacio en el deporte", quiso poner en valor Beitia, que concluyó con un mensaje de agradecimiento: "Gracias a ellas, hoy todas y cada una de nosotras estamos en esta lista y recogiendo premios".

Guillén y Seisdedos, dos 'cracks' del Motocross

"Esto nos ayuda mucho a hacernos más visibles y a que nos apoyen mucho más", afirmó Daniela Guillén, primera española en liderar el Mundial de Motocross con tan solo 17 años, sobre la gala Top Women in Sports y el ranking de las 100 mujeres más influentes del deporte español. Su compañera de equipo (LastLap Team), Gabriela Seisdedos, va en la misma línea: "Es verdad que vamos progresando y todo esto es muy importante, aunque parezca que no".

Mientras que la joven promesa destaca que "yo lo he tenido un poquito más fácil porque ellas han roto ese techo de cristal", la veterana explica que aún hay muchas barreras que superar. "Tenemos muchos problemas para conseguir patrocinios, para seguir año tras año", explica. "Sí que nos dan visibilidad, todo el mundo está con nosotras, pero falta un poco lo importante, que al final nosotras necesitamos mucho dinero para ir al Mundial y falta ese respaldo", añade la piloto.

Elena Jiménez, la voz del baloncesto

"Yo siempre digo una frase que es santo y seña: 'Lo que no se ve no existe'. Hay que visibilizar", avanzó la periodista de TVE, que ha narrado hasta cinco Juegos Olímpicos y la época dorada del baloncesto español. "Puede ser en un telediario, pero también a través de redes sociales. Cuanto más contemos historias, mucho mejor, y tenemos ahora mismo esa llave", considera.

La periodista Elena Jiménez, antes del inicio de la gala Top Women in Sports. ELENA BUENAVISTA

Queralt Castellet, leyenda del snowboard

"Me parece superimportante que se hagan galas como esta. Cosas así son imprescindibles en el momento en el que está la mujer en el deporte, porque son cruciales para poder dar visibilidad y conocernos a todas mejor y lo que hacemos", señaló la snowboarder, subcampeona olímpica en los Juegos de invierno de Pekín.

Castellet, además, reconoció que "me enorgullece mucho pensar que soy referente" y avisó de que "si no es por el reconocimiento que recibimos, no podemos llegar a serlo, no podemos tener la visibilidad para que otras chicas puedan seguir nuestros pasos". Además, celebró que en el snowboard "se están rompiendo barreras día a día y yo me siento muy orgullosa de formar parte del grupo de snowboarders que lo estamos empujando hacia delante".

María Martín-Granizo, promesa del deporte adaptado

La campeona mundial de surf adaptado y de España de paraesquí no solo abandera la lucha por la visibilización del deporte femenino, sino también del deporte adaptado. "Lo más importante es hacer galas como esta y moverlo mucho por las redes sociales", consideró la deportista, que añadió que "a mí me falta una pierna, y yo llevo mucho el tema de la inclusión". "Me parece muy importante porque no se puede dejar de lado a alguien por ser diferente", subrayó, haciendo hincapié en que "me gusta mostrar que las personas con discapacidad y todo el mundo puede hacer lo que se proponga, solo tiene que entrenar y esforzarse".

La deportista de surf adaptado y paraesquí María Martín-Granizo. ELENA BUENAVISTA

Un mensaje común

Visibilidad. La herramienta más necesaria —aunque no la única— para engranar la rueda, atraer y permitir que la mujer en el deporte siga avanzando a pasos agigantados hacia la igualdad. Ellas ya han hecho su parte, colmar de medallas el palmarés de España, y ahora reivindican que el deporte femenino ocupe, por fin, su lugar.