Vuelve el 'caso Mbappé': el desplome del PSG, un sustituto para Benzema, una operación en la sombra, la tensión entre París y Madrid...

Kylian Mbappé ha vuelto a poner patas arriba el mercado de fichajes de verano antes de su arranque oficial. El delantero galo ha comunicado al PSG su intención de no renovar el contrato que le ata al club hasta 2024, lo que ha activado las alarmas en el Parque de los Príncipes... y en el Santiago Bernabéu.

El desplome del megaproyecto del PSG

Un año después del gran culebrón con final feliz para Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, el 'caso Mbappé' regresa de imprevisto y con muchos condicionantes nuevos, como la estrategia a seguir desde París con el futbolista sobre el que pretendían edificar su nuevo proyecto.

La venta de Messi, unida a las informaciones que apuntan a una salida de Neymar, marcaban la línea del nuevo guion a seguir en las oficinas del Parque de Los Príncipes: fichajes jóvenes para rodear de ambición a la gran estrella. Pero la intención de Kylian habría cambiado todo, provocando un desplome definitivo del megaproyecto de las estrellas (también con la salida de Ramos) que lo ubica ahora en la rampa de salida.

La marcha a coste cero en 2024 sería la gota que colma el vaso para un equipo récord en despilfarro, y aunque su adiós una gran liberación en cuanto a masa salarial, ahora se contempla como una opción interesante una suculenta venta. Ahí es donde aparece el Real Madrid.

El sueño de jugar en el Madrid, una posibilidad real

Además de millones, el delantero quiere un proyecto ganador, y ambas cosas se las puede ofrecer el equipo de sus sueños, el Real Madrid. Los blancos ya han registrado varios movimientos en su plantilla en los primeros días de vacaciones, llegaron Brahím, Bellingham y Fran García (a espera de la confirmación de Joselu), salieron Benzema, Asensio, Mariano y Hazard... aunque ni mucho menos se esperaba que fuera toda la actividad de los merengues en el mercado de fichajes.

En los despachos del Santiago Bernabéu se ha seguido a rajatabla la política de ahorro económico y ahora ha llegado el momento de firmar galácticos. 103 millones se desembolsaron por Bellingham, pero aún quedan kilos en la hucha para buscar reemplazo a Benzema, líder de la punta de ataque sin sustituto claro en el mercado, hasta la reaparición de Mbappé.

Una operación en la sombra

Según ha reiterado Ramón Álvarez de Mon, periodista especializado en información del Real Madrid, en los últimos meses el combinado blanco habría trazado un plan financiero de emergencia por si explotaba la bomba en París. No era lo esperado, pues la fecha marcada en rojo en el calendario era 2024, pero la estrategia de anticipación 'en la sombra' podría cobrar sentido ahora.

La tensa relación entre el Real Madrid y el PSG

Eso sí, aunque la situación pueda parecer muy similar a la de hace tan solo un año, lo cierto es que las tornas han cambiado por completo en lo que respecta a las posiciones de negociación entre dos clubes con una muy tensa relación precisamente iniciada por el 'caso Mbappé'. Si bien en 2022 la pelota estaba sobre el tejado de un Real Madrid obnubilado por las promesas del jugador, ahora está sobre la del club parisino, cansado de desplantes de Mbappé, y la del propio futbolista.

Ahora los blancos juegan con ventaja ya que son tanto el futbolista, deseoso de salir, como el club, con la prioridad de no dejar escapar gratis a su jugador estrella en 2024, los máximos interesados en lograr un acuerdo. Pero el Madrid, pese a contar con la voz cantante, no se debe dormir si su deseo final es incoporar a Mbappé, deseado también en la multimillonaria Premier League.

El compromiso del jugador, clave

El Real Madrid no tropezará con la misma piedra dos veranos consecutivos, ya ha dejado no estar dispuesto a ser utilizado por el futbolista para engordar su renovación, y quiere pasos en firme del de Bondy. El joven ya ha dado el primero, confirmar de forma clara que no quiere seguir en París... Se avecinan nuevas turbulencias las próximas semanas.