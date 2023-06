Llega el día D: ¿volverán 'las 15' a la selección?

Han pasado un total de 263 días desde que estallase el conflicto en la selección española que ha mantenido alejadas de la Roja a 15 futbolistas que se declararon 'no seleccionables' pidiendo cambios en el combinado nacional. Pasaba el tiempo y parecían inamovibles las posturas de RFEF, Jorge Vilda y jugadoras, pero la cercanía del Mundial les ha obligado a acercarse para ir con todo a la gran cita.

A pocas horas de que se conozca la lista del seleccionador para la preparación de la Copa del Mundo, todo parece indicar que muchas de las jugadoras que formaban parte de ese grupo responderán a la llamada del técnico en esta ocasión, lo que dibuja una caricatura más que realista de lo que será la convocatoria definitiva el próximo 30 de junio.

Jenni Hermoso e Irene Paredes, que apoyaron a sus compañeras aunque no enviaron ningún correo a la Federación, ya han regresado a la disciplina nacional tras varias ausencias de las listas. A ellas podrían sumarse Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Sandra Paños y Mariona Caldentey. "Estoy disponible", confirmó esta última ayer. También Ona Batlle, con quien la selección mostró un acercamiento este sábado felicitándola por su cumpleaños, o Laia Aleixandri, han sonado como posibles vueltas.

Hay otras, sin embargo, que han optado por mantenerse firmes en su decisión y así lo han dicho públicamente. Mapi León fue la primera en dejar claro que "me va a joder si no voy al Mundial, pero mis valores van antes". A principios de junio se pronunció Lola Gallardo para apuntar que "lo que tenga que ser, será", aunque por ese entonces "la cosa sigue como al principio". "Hoy por hoy no", avanzó Patri Guijarro, la última en romper su silencio, la semana pasada cuando le preguntaron si volvería.

Para ver si ellas y el resto de 'las 15' —Ainhoa Vicente, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Claudia Pina, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira— regresan definitivamente o no, solo queda esperar a la lista, en la que la última palabra será la de Jorge Vilda.