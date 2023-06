Domingo de pesadilla para los Márquez en el GP de Italia: caídas idénticas cuando peleaban por el podio

Hace tiempo que a Marc Márquez siempre le sale cruz en la moneda de MotoGP. El piloto de Honda lleva tiempo sin estar en la lucha por el Mundial y este año ha arrancado para él de la peor manera posible: con multitud de caídas y abandonos.

El Gran Premio de Italia no ha sido una excepción para el de Cervera, que otra vez se fue al suelo cuando mejor estaba sobre la pista, en el momento en el que se acercaba cada vez más al podio.

Iba cuarto con 18 vueltas por delante, un mundo en una carrera, y cada vez más cerca de Luca Marini, que ocupaba la última vacante del cajón, cuando tumbó demasiado la moto al abrirse mucho en una curva y deslizarse hasta la grava.

La caída de Álex

Idéntica caída sufrió su hermano Álex. El pequeño de los Márquez ya había atado el tercer puesto tras adelantar al italiano, que al principio intentó resistirse sin que su Ducati pudiese darle mucha opción. "La verdad es que ha sido error mío", ha reconocido el catalán tras la carrera.

Álex Márquez tras caerse en el GP de Italia. LAPRESSE

"Es una curva que se me da muy bien y me podía esperar algo así en todos lados menos en ese, y quizás he pecado un 'pelín' demasiado de exceso de confianza", ha apuntado Márquez, que ha explicado que "también me he ido un poco más por encima de la línea, en donde hay un pequeño bache, y he perdido el tren delantero".

Se trata del tercer abandono de Álex esta temporada tras Las Américas y Francia, y el tercero de Marc, que se cayó en Portugal y en Le Mans y además se perdió los Grandes Premios de Argentina, Las Américas y España por su lesión tras caerse en Portimao.