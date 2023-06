Benzema, presentado a lo grande con el Al-Ittihad en Arabia Saudí: "Elegí a este club por sus valores"

Karim Benzema ya es oficialmente nuevo jugador del Al-Ittihad, y ya forma parte de la Liga de Arabia Saudí. El ex capitán madridista fue presentado este jueves en una ceremonia multitudinaria por todo lo alto en el estadio King Abdullah Sports City, abarrotado por miles de seguidores deseosos de recibir con todos los honores a una auténtica leyenda del fútbol mundial que, además, profesa la misma fe que ellos.

El futbolista galo pudo así saludar a su nueva afición, aunque antes tuvo tiempo de explicar todo el proceso que le ha llevado hasta el país arábigo en rueda de prensa. Allí, Benzema afirmó que llega a la Liga Saudí con "mucha ambición", y que espera "ganar muchos títulos" después de haber ganado "muchas cosas en Europa".

"He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos y con ganas de jugar para hacer elevar el club, pese a que ya esté bien alto", dijo en francés el jugador en su presentación, empezando así a habituarse a su nuevo hogar 14 años después de recalar en el Real Madrid.

Benzema indicó que ha escogido al Al-Ittihad "por sus valores" y por el "carácter de los fans": "Los aficionados y el pueblo de Arabia Saudí son muy calurosos. He jugado partidos aquí y me encanta ese calor. Ya lo vi ayer esta locura y me emocionó, espero darles todo ese calor en el terreno de juego", añadió.