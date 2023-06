El amargo aviso de Alonso a Verstappen: "Cuando gané dos Mundiales pensé que ganaría más... Max no puede relajarse"

Las historias de Max Verstappen y Fernando Alonso, salvando las distancias, las épocas y la edad, son paralelas. El neerlandés es fan declarado del asturiano y viceversa, pero además existen muchos paralelismos en la trayectoria de ambos: ganadores natos desde muy jóvenes, lograron detener a un siete veces campeón del mundo para ganar su primer Mundial, y ganaron el segundo inmediatamente después.

Sin embargo, parece que sus caminos dejarán de ser paralelos este año, porque Red Bull es imparable y Verstappen se ha estado mostrando intratable. Su tercer Mundial se acerca, y viendo lo visto podrá seguir varios años optando a ganarlos. Aun así, Alonso sigue creyendo que es posible pelearle el campeonato, porque en la Fórmula 1 "no hay garantías".

"Cuando yo gané dos Campeonatos, pensé que ganaría algunos más y que tendría muchas victorias, así que Max no puede relajarse, porque las cosas pueden cambiar rápidamente" ha explicado Alonso con amargura, recordando cómo las malas decisiones propias y ajenas le privaron de volver a ganar otro campeonato en años como 2007, 2010 o 2012.

El asturiano, de todas formas, tiene claro que ni Red Bull y Verstappen van a quitar el pie del acelerador, al menos hasta 2026: "Hasta que cambien las regulaciones Red Bull luchará por los títulos, por lo que habrá muchas posibilidades de que Max siga ganando carreras. Es joven, el calendario es más largo que nunca y con 24 oportunidades de ganar cada año puede romper récords".

El bicampeón del mundo, de hecho, no se acuerda sólo de 'Mad Max', si no de su archirrival Lewis Hamilton, al que sigue viendo en la terna para ser campeón en el 'Gran Circo': "Hamilton estará en la contienda por el octavo título. No sé si será el próximo año o en el futuro, pero tendrá otra oportunidad para ganar, eso seguro. Mercedes es un equipo muy fuerte, Lewis es un piloto muy fuerte y uno no olvida cómo pilotar de una temporada a otra".