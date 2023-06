Un maestro de kung-fu recibe una lección de una boxeadora

Pese a que el tiempo de enfrentar diferentes artes marciales ya ha pasado, todavía quedan románticos o idealistas cuyo compromiso parece darse con una sola disciplina. De este modo, todavía podemos encontrar experimentos (más propios de los años ochenta) en los que se enfrentan unos estilos con otros.

En el canal de Youtube Fight Commentary Breakdowns podemos encontrar algunas perlas como esta, en la que un maestro de kung-fu se enfrenta a una boxeadora:

Como se puede ver a lo largo del vídeo, el especialista en kung-fu lanza multitud de golpes cortos, algunos de los cuales llegan a alcanzar a su rival pero no la noquean. Aquí surge una pregunta importante, ¿cómo es posible que una persona que es capaz de romper ladrillos con las manos no pueda desconectar a un rival? Misterios de la ciencia aparte, lo cierto es que no parece mostrarse demasiado efectivo.

De hecho, es ella quien conectó los mejores golpes. Con menos alcance y teniendo que recortar considerablemente la distancia, es la boxeadora la que conecta los golpes más poderosos. Esquiva, avanza, cabecea y cuando el otro falla le coloca una mano peligrosa (minuto 1:35). Es cierto que ella arriesga mucho con el cabeceo, que cuando hay patadas puede ser peligroso, pero le sirve para mantenerse dominante y desarbolar a su rival, que acaba abandonando el kung-fu en pro de no se sabe bien qué.

En fin, un experimento que nunca está demás para analizar ciertas cuestiones técnicas de las artes marciales.