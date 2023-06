Los dardos de Messi a Laporta en su no al Barça: "No quería volver a pasar por eso"

Lionel Messi no volverá al Barça en este mercado de fichajes de verano. Así quedó confirmado este miércoles, cuando futbolista desveló su decisión de emigrar a Estados Unidos en una entrevista ofrecida de manera conjunta a los diarios Sport y Mundo Deportivo en la que dejó varios recados dirigidos al presidente culé, Joan Laporta.

El astro argentino desmenuzó este miércoles el proceso de decisión, finalmente concluido con su 'no' al club que le vio crecer, principalmente provocado por la poca confianza en la directiva liderada por Laporta tras su inesperada salida hace dos veranos.

"Uno de los motivos que recién expliqué es no volver a pasar por todo eso", dijo el ganador siete Balones de Oro en relación a los complicados días vividos en verano 2021, sus últimos como jugador culé. "Fue una etapa muy fea. Llegábamos con la ilusión de cada año, de volver a arrancar a entrenar y los nenes con sus colegios y sus rutinas. Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana, no se pudo hacer y me comunican que no es posible y me tengo que ir del club", describió.

Además de los hechos, sorprendentes para todo un planeta fútbol que esperaba una retirada por todo lo alto del '10 en el club de sus amores, el argentino habló de las formas de esas últimas temporadas. "Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

"Tenía mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", añadió.

Con el presidente Laporta hablé muy poquito

Aunque el dardo más directo para Laporta, un dirigente que ha prometido por activa y por pasiva que haría todo lo posible para traer a Messi de vuelta a España, fue la confesión de Messi sobre su relación en los últimos tiempos. "En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida", sentenció.