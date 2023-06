"La vida te cambia en nada, en un segundo". Puede sonar a tópico, pero es la frase que podría resumir la vida de Eva Moral, actual triatleta paralímpica. Sufrió un trágico accidente deportivo hace diez años que, tras mucha incertidumbre, sufrimiento y esfuerzo, le ha llevado a ganar la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y, además, no le ha privado de cumplir uno de sus sueños: ser madre.

¿Qué dificultades afronta una mujer con discapacidad en el mundo del deporte?Considero que la mayor dificultad sobre todo es el acceso al material del deporte adaptado porque es muy caro y aquí en España es muy difícil de conseguir. Los obstáculos, más que por ser mujer, son por la discapacidad.

Desde su accidente deportivo hasta ahora, ¿ha notado algún progreso en ese aspecto?

Sí, cada vez el deporte paralímpico se está profesionalizando más. Las becas se están intentando igualar a las del deporte olímpico. Eso ayuda muchísimo a la realización de nuestro deporte, claro.

Dentro de unos meses se cumplen diez años de ese accidente. ¿Qué ha aprendido en todo este tiempo?

He aprendido que la vida te puede cambiar en un solo segundo. Hay que sobreponerse de todas las cosas y ser resiliente, sobre todo.

¿Ha pensado alguna vez cómo hubiera sido su vida deportiva de no haber tenido ese accidente?

No, en absoluto. Yo siempre he practicado deporte, pero soy abogada. Es mi profesión y a lo que me iba a dedicar. El deporte siempre ha sido mi 'hobby'. Nunca me lo había planteado como una forma de vida.

Y, sin embargo, ha logrado subirse al podio en unos Juegos Paralímpicos...Sí, pero más allá de mi vida deportiva actual, tras el accidente conocí también a mi marido en este mundo, ahora he tenido a mi niña... La vida me ha deparado muchísimas cosas buenas, aparte de las medallas y los éxitos, después de sufrir el accidente.

¿Ha notado cambios en el tratamiento por parte de las organizaciones desde que tiene la discapacidad?No, la verdad que no. En la sociedad española todavía queda muchísimo por concienciar. Siempre se trata a las personas con discapacidad desde el punto de vista de la pena o la superación. Tenemos que luchar para que realmente a los que nos dediquemos al deporte se nos vea como deportistas de élite, que es lo que somos, antes que a la discapacidad.

Fue madre justo hace un año. ¿Cómo se compagina un embarazo con el deporte?Lo he ido compaginando según ha ido avanzando. No dejé de entrenar durante todo el embarazo, me iba adaptando a las condiciones en las que me encontraba en cada momento. Lo que no ha sido fácil es la vuelta al deporte de alto rendimiento después de ser madre. Tienes que volver a ponerte en forma y aparte tienes que cumplir con el cuidado del bebé. No dormía igual y estaba con la lactancia también, entonces era complicado.

Queda un año para los Juegos Paralímpicos de París. ¿Logrará la clasificación?

El fin de semana pasado competí en el Campeonato de Europa, que ha sido aquí en Madrid. Se empezaba ya la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París. Conseguí la victoria y por lo tanto mis primeros puntos, así que hasta el año que viene tenemos de plazo para clasificarnos. En esta modalidad se clasifican los nueve primeros del ‘ranking’ mundial y ya ha empezado la carrera paralímpica con buenas sensaciones.

¿Se ve con posibilidades de repetir medalla olímpica en París?

Entreno día a día para no conseguir lo mismo, sino para mejorarlo. Espero estar en París 2024 y, como mínimo, repetir lo de Tokio (bronce en triatlón).

¿Qué supone para usted recibir esta reconocimiento?Cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión. Al final muchas veces luchamos por tener visibilidad y que se nos tenga en cuenta. Está claro que al deporte femenino siempre se le da menos repercusión que al masculino y más aún cuando es deporte adaptado o paralímpico. Por eso me ha hecho mucha ilusión principalmente porque es como un reconocimiento por luchar por la desigualdad en todos los sentidos.

Eva Moral Triatleta paralímpica. Madrid. 40 años. Es una deportista a la que la vida le cambió por completo cuando en 2013 sufrió un trágico accidente deportivo que le provocó una lesión medular. Este porvenir hizo que ahora sea una triatleta paralímpica con una medalla de bronce conquistada en Tokio y con muchas ganas de conseguir más en París 2024.

¿Se considera una referente para las niñas y aquellas personas que tienen alguna situación de discapacidad?

No sé si lo seré, pero sí entiendo que si alguna persona está en la misma situación que yo o parecida se fije en mí. Cuando a mí me ocurrió el accidente yo no tenía ningún referente con el que motivarme. A lo mejor me hubiese ayudado mucho más sobre todo psicológicamente saber que iba a poder seguir haciendo deporte y se me abría la puerta del deporte paralímpico. Si puedo servir de ejemplo para alguien sería un gran orgullo.