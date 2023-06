'Las 15' y su regreso a la selección: división en el grupo y tres jugadoras, al menos, que quieren volver

A pocos días de conocerse la prelista de Jorge Vilda para el Mundial de fútbol femenino, que arranca el próximo mes de julio, algunas de 'Las 15' que renunciaron hace meses a ser seleccionables ya han dado marcha atrás. Aún se desconoce quiénes son oficialmente aquellas dispuestas a volver, pero algunas ya han dejado clara su posición.

Según informan varios medios, tres de las que han decidido poder volver a jugar en la selección son Aitana Bonmatí, Sandra Paños y Mariona Caldentey. Todas ellas forman parte del FC Barcelona, que acaba de coronarse como campeón de la Champions League femenina.

En el caso de que Vilda decida llamarlas para la cita mundialista, el combinado nacional ganará a tres jugadoras muy importantes que pueden marcar la diferencia en el terreno de juego.

Sin embargo, hay otras futbolistas que se mantienen firmes en su decisión. Es el caso de la defensa Mapi León, del FC Barcelona, que ya lo confesó hace unas semanas. "A día de hoy, no estaré en el Mundial. Lo que más pena me da es que realmente me tenga que perder algo cuando me lo he podido ganar y he contribuido. Es una pena", afirmó en Tú diràs de Rac1.

Esa decisión, que no es "que tome a la ligera" es clara porque reconoce que tiene que ver con "una manera de vivir y unos valores". Ya tenía decidido que no puede "volver si la situación no cambia" y hasta ahora no ha visto que se haya dado así.

Quien también se niega por ahora a volver es Patri Guijarro. La centrocampista reiteró su decisión hace solo unos días: "A día de hoy, no jugaré el Mundial". Eso sí, dejó un hilo de esperanza. "Es verdad que tengo resaca emocional, acabamos de ganar la Champions. Ya veremos...", añadió.

Claudia Pina, también del Barça, es otra de las que presuntamente no han mandado ese mail a la RFEF para poder disputar el Mundial. Y ahora queda esperar para saber si, como ella, alguna más de 'Las 15' sigue posicionándose del mismo lado, aunque la última palabra la tendrá Jorge Vilda, que este lunes 12 dará esa prelista de cara a la gran cita del año.