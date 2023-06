La increíble excusa de Tsitsipas para justificar la derrota ante Alcaraz: "No me ha sentado bien"

La andadura de Stefanos Tsitsipas llegó a su fin en la nueva edición de Roland Garros. Carlos Alcaraz aplastó, literalmente, al griego en un partido que comandó de principio a fin y que finalizó con un contudente marcador (6-2, 6-1 y 7-6). Con esta derrota, Alcaraz sigue siendo el 'monstruo' de 'Stef', puesto que le ha ganado en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado.

El bajo rendimiento de Stefanos Tsitsipas para este partido, según el griego, fue debido por la ingesta de una pastilla de melatonina para echarse, literalmente, una siesta durante la tarde y, así, adaptarse al horario nocturno: "No lo volveré a hacer, no me ha sentado bien", añadió.

"Lo hice porque estos cambios de horas estaban afectando a la programación de mi sueño y para mí es fundamental poder descansar para recuperar", recalcó el griego. No obstante, no quiso "quitarle mérito" al partido que se marcó a Carlitos Alcaraz.

A favor de 'Charlie'

Stefanos, tras la derrota, no se mojó en dar un favorito de cara al futuro ganador de Roland Garros, pero recalcó que está "del lado de la juventud". Por ello, no dudó en halagar al murciano, su bestia negra: "Se mueve como un Speedy Gonzales. Puede conseguir golpes increíbles y presiona mucho al rival", finalizó.

La semifinal en el 'Torneo de los Mosqueteros' entre Djokovic y Alcaraz será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas, con un balance a favor del español tras su victoria ante el de Belgrado en el Mutua Open de Madrid 2022. Bajo sorpresa mayúscula, el partido está programado para la tarde de este próximo viernes, horario aún por confirmar.