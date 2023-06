El llanto desconsolado de Joaquín con Pedrerol en su adiós al fútbol

El adiós definitivo de Joaquín Sánchez al fútbol profesional este martes estuvo cargado de emociones mucho antes de que el balón echase a rodar en el Benito Villamarín en su partido de despedida. Por eso, un desconsolado Joaquín apareció con el pitido final.

La leyenda del Betis no pudo contener las lágrimas en su última vez de corto en su estadio, ante su afición y rodeado de otros míticos jugadores y compañeros, y se rompió mientras hablaba con Josep Pedrerol.

"Por mucho que uno lo medite, que lo piense, que sepa que ha llegado el final... hasta que no llega el momento no se da cuenta de lo bonito que es esto, de la cantidad de gente que conoces, la cantidad de puertas que se te abren, la admiración y el cariño que te demuestran, que yo sé que voy a seguir teniéndolo pero... no poder pisar el césped va a ser complicado", ha apuntado el ya exjugador.

💚😢 @joaquinarte rompe a llorar con @jpedrerol en su homenaje:



✨ "Hasta que no llega el final no te das cuenta de lo bonito que es esto".



😅 Y ese final... puro Joaquín. pic.twitter.com/QxjPoTjTxi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2023

El delantero ha asegurado que asumir que su etapa como futbolista ha llegado a su fin "va a ser un trámite que voy a tener que pasar", y ha dejado para despedirse una de sus características perlas: "Voy a intentar relajarme un poquito porque el último mes ha sido muy estresante, me he separado tres veces", ha dicho riéndose.

Más tarde puso rumbo a los vestuarios y rompió a llorar de nuevo, siendo imposible para él contener las lágrimas cuando llegó a su sitio y se sentó para quitarse las botas y la equipación del Betis por última vez.

Y mientras la hinchada verdiblanca coreaba el nombre de su equipo, Joaquín besó su camiseta y la dejó colgada, como tantas otra veces ha hecho, para poner así punto y final a una carrera que le ha convertido en leyenda del fútbol español.