Sabalenka espera el saludo de Svitolina y la ucraniana se lo toma "como una provocación"

Se está convirtiendo en habitual que las jugadoras ucranianas nieguen el saludo, en este caso, a Aryna Sabalenka, tenista bielorrusa. Si el pasado domingo 28 de mayo fue Marta Kostuyk quien no dio la mano a su rival, esta vez ha sido Elina Svitolina.

Sabalenka esperó a su rival en la red de la Philippe Chatrier, pero la ucraniana pasó de largo sin saludar y se llevó los pitidos del público de Roland Garros.

"No sé qué estaba esperando porque yo ya dije que no iba a dar la mano. Era como una provocación. Los silbidos no me han sorprendido", ha reflexionado la ucraniana al término del encuentro. Sin embargo, Sabalenka afirmó que lo hizo "de manera instintiva".

Precisamente durante los últimos días Sabalenka había evitado a toda costa acudir a las ruedas de prensa para no hablar sobre la guerra en Ucrania. Y se presentó ante los medios tras este último incidente.

"Ahora mismo también estoy en contra de Lukashenko. No me interesa la política, soy una jugadora de tenis. Lamento no haber hecho prensa los últimos días, ahora me siento más segura porque nadie pone palabras que no he dicho en mi boca", ha afirmado la deportista, recordando sus discrepancias con una periodista ucraniana.

Y sobre este tema también ha tenido un pequeño roce con Svitolina. Esta ha afirmado que no cree "que sea justo" que Sabalenka no sea multada por no acudir a las ruedas de prensa cuando hace dos años si se sancionó a Naomi Osaka por la misma razón.