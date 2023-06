La trágica historia de Jacob Mellis: jugó en la Champions y ahora sobrevive en la calle

En el mundo del fútbol suceden historias que quizá son difíciles de imaginar en muchas ocasiones. Una de ellas está protagonizada por Jacob Mellis, un joven que llegó a debutar en la Champions League con el Chelsea y en la actualidad se encuentra sin hogar.

La vida de este británico ha dado un giro radical por sus malas decisiones en el pasado. Podría ser una gran estrella del fútbol y tener todo solucionado y, sin embargo, no tiene casa, ni coche ni ingresos.

Sí cuenta con amigos y familiares que le están ayudando en esta dura etapa, según ha explicado recientemente en Mail Sport: "Esta gente intenta ayudarme todo lo que puede, voy cada día pensando dónde ir. Me consiguen camas, hoteles donde quedarme... es algo que jamás piensas que puede ocurrirte".

El exfutbolista, que tuvo que retirarse tras una grave lesión de rodilla el año pasado cuando jugaba para el Southend United, de la National League inglesa (Quinta división), comenzó a formarse en el Sheffield United.

En 2007 pasó a formar parte de la cantera del Chelsea y fue una figura clave del equipo de Reservas, hasta que dos años después se fue cedido al Southampton. Cuando regresó al Chelsea, el esperaba uno de los sueños de muchos jóvenes.

Mellis debutó con el club londinense en la Champions League a las órdenes de Carlo Ancelotti. El 23 de noviembre de 2010, en el penúltimo partido de la fase de grupos ante el MSK Zilina, entró al terreno de juego en el minuto 92. Tan solo estuvo 60 segundos sobre el césped, pero estuvo acompañado de figuras como Drogba, Malouda o Ramires. Sin embargo, ya no volvió a vivir lo mismo.

Aunque su éxito en el mundo del fútbol podría estar asegurado, el alcohol hizo estragos en su vida. "Cuando bebes, pierdes el control de lo que haces. Sin duda, aquello y las salidas nocturnas fueron mi perdición", ha afirmado.

Después de aquel debut salió cedido al Barnsley, pero no salió bien y regresó al Chelsea en 2011. Amplió su contrato hasta 2013, pero los problemas de alcoholismo seguían destrozando su futuro cuando aún era muy joven.

"Recuerdo que una vez llegué borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años y recuerdo a David Luiz, que no hablaba demasiado inglés, preguntarme 'oye, ¿has bebido? olfateando mi aliento. Intentaron que Ashley Cole fuese mi mentor y que me ayudase a centrarme, a que saliese menos... Yo encima era un engreído y un arrogante que pensaba que debería estar jugando", ha relatado.

Y precisamente por un surrealista episodio acabó definitivamente su aventura en el Chelsea. En marzo de 2012, durante un entrenamiento con el equipo reserva, hizo una granada de humo y la explotó en el vestuario. Los bomberos tuvieron que presentarse en las instalaciones pues se produjo hasta un incendio y varias personas tuvieron que ser evacuadas.

Inmediatamente, Roman Abramovich, propietario del club en aquel momento, despidió al jugador y tuvo que buscarse la vida en el Barnsley, equipo con el que jugó en Championship durante dos años

Rápidamente su carrera se fue apagando. Pasó por varios equipos, pero finalmente cayó en la ruina. Actualmente se encuentra sin hogar y pidiendo a gritos ayuda profesional para olvidar esta situación. De hecho, ya sabe que en las próximas semanas ingresará en un centro de desintoxicación.

"Me he puesto en contacto con la PFA (Asociación de Jugadores Profesionales). Estoy tratando de comprender el daño que hace el alcohol, debo comprender que no es un problema el no beber a diario", ha explicado.

Una vez se cure de todos sus problemas, Jacob Mellis quiere volver a dedicarse al fútbol: "El Chelsea me ha ayudado a sacarme el nivel 1 y 2 de entrenador, creo que es algo que voy a disfrutar porque veo fútbol cada día y creo que puedo ayudar a los jóvenes a alejarse de las 'trampas' del fútbol".