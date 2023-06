La pulla de Modric a Mbappé tras ganar la Decimocuarta: "Los jugadores que no pasan por aquí pierden algo"

El 'no' de Kylian Mbappé al Real Madrid el año pasado conmocionó al madridismo y rebajó su euforia a las puertas de una nueva final de Champions tras una campaña épica en Europa. La plantilla blanca aterrizó en París sabiendo que la estrella francesa no recalaría en las filas del conjunto merengue y con la intención de dar una alegría a su afición.

Fue dicho y hecho. El Real Madrid levantó la Orejona en la capital gala y el futbolista del PSG quedó en el olvido. Aún así, el documental del ascenso madridista para lograr una nueva Copa de Europa, En el corazón de la Decimocuarta, ha revelado un 'recadito' de Luka Modric para el delantero parisino.

"Quien no ha jugado aquí no sabe lo que es el Real Madrid. Los jugadores que no pasan por aquí... pierden algo por no jugar en el Real Madrid, seguro", dice el croata en el vestuario durante la celebración del título, lo que se ha interpretado como un mensaje a Mbappé.

🗣️ Luka Modric: "Hay que tener croata en el equipo para ganar Champions, los jugadores que no pasan por aquí pierden algo seguro, pierden algo al no jugar en el Real Madrid." 🤍pic.twitter.com/gFa9h3M4bX — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) June 6, 2023

El centrocampista también confesó que "pongo este título en el rango de La Décima, a lo mejor no ahí pero casi". "Esto es el camino más difícil seguro a la final", apunta Modric, recordando que se habían enfrentado y habían vencido a los mejores clubes de Europa. "No hay mejores", asegura.

"Somos el mejor equipo del mundo con diferencia", afirma tajante, enumerando las razones por las que lo cree: "Con más carácter, más personalidad, todo", concluye.