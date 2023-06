Entrevista

Aprobar el MIR y conseguir plaza no es tarea fácil. Hacerlo dos veces, mucho menos. Y si a eso le añades que eres futbolista profesional, el reto parece ya casi imposible. Sin embargo, a Lara Mata, ya exjugadora del Villarreal, le ha dado tiempo a rechazar lo que con tanto esfuerzo había conseguido, volver a lograrlo y, por si fuera poco, mantener a su equipo en la Primera División del fútbol femenino español.

¿Qué vocación le nace antes? ¿El fútbol o la medicina?El fútbol. Las dos fueron mis vocaciones desde bien pequeñita. Me acuerdo que en el cole ya sabía que quería ser médica y siempre hablaba de ello, pero es que al final el fútbol... No recuerdo ni cuando empezó. Todos mis recuerdos son con un balón. Siempre me ha gustado jugar, era un hobby. Lo que no sabía es que se iba a convertir en mi profesión.

¿Las experiencias que ha vivido en un ámbito le han servido para el otro?Sí, de hecho, me gustaría tomarme mi carrera profesional en la medicina como hacía con el fútbol. Nunca he querido ser mejor que nadie, simplemente dar mi mejor versión, luchar cada día para mejorar profesionalmente. Si en el fútbol quería rendir para ayudar al equipo, ahora espero intentar trabajar diariamente para poder llegar a mi mejor versión como médica para ayudar a mis pacientes y mis compañeros.

¿Cómo se compagina el fútbol de alto nivel con los estudios del MIR?Es un poco duro. Con la carrera no me costó tanto porque en el fútbol no echaba tantas horas al día y el grado es duro, pero hasta cierto punto. En el MIR la exigencia es mucho mayor y, además, en el fútbol también se progresó. Entonces he renunciado a mi parte de vida social, de tiempo libre. Por las mañanas entrenaba y el tiempo que me quedaba era por y para estudiar.

Mi vocación por el fútbol no recuerdo ni cuando empezó. Todos mis recuerdos son con un balón.

Y consigue la plaza y la rechaza para seguir con el Villarreal en Primera División. ¿Fue difícil?Para matarme (se ríe). Sí, fue complicado. Mi corazón me decía que siguiese jugando porque al final el fútbol es efímero y yo siempre he tenido la convicción de que iba a ser médica tarde o temprano. Por eso tomé la decisión, porque además llegué a Villarreal para ascender al equipo y no me podía ir justo cuando eso pasó. Tendría una espinita clavada. No estaba preparada para dejar el fútbol porque había sido un año de color de rosas.

¿Alguna vez se arrepintió?Momentáneamente sí, en los días de estudio que no me apetecía nada y entraba en bucle. Luego iba a entrenar o a jugar al día siguiente y ya ni me acordaba. De hecho, en el último partido de este año, cuando conseguimos la permanencia y pita el árbitro, pensé: ‘lo rechazo otra vez’.

¿Cómo afrontó estudiar lo mismo de nuevo?Creo que me lo planteé bastante bien porque me lo tomé a dos años. El esfuerzo que había hecho era muy grande y no me parecía rentable volver a presentarme al año siguiente, sobre todo también por haber rechazado la plaza solo para disfrutar del fútbol un año más. Al principio me costó un poco porque soy muy exigente y quise hacerlo desde cero, pero luego ya...

Había días que conseguía olvidarme de los estudios solo cuando estaba entrenando

¿Y el fútbol le ayudó también en ese proceso?Yo creo que sin la desconexión del fútbol no habría sido capaz de aprobar el MIR. Sé que habría tenido mucho tiempo, pero es que el fútbol me aportaba tanto que incluso había días que conseguía olvidarme de los estudios solo cuando estaba entrenando. Lo necesitaba. Y sentí mucho el apoyo de mis compañeras, del cuerpo técnico...

¿Vio peligrar su sueño de ser médica por dedicarse al fútbol?No, yo tenía claro que lo iba a conseguir. Soy muy cabezona y sabía que por esfuerzo no iba a ser. Si no lo conseguía un año sería al siguiente y si no, al siguiente. Yo tenía claro que iba a acabar siendo médica. Jamás se me pasó por la cabeza.

¿Cómo llegó a tomar la decisión de dejar el fútbol?

No veía factible dejar de estudiar totalmente y disfrutar del fútbol y a los cinco o seis años ponerme a estudiar un MIR. Sabía que me iba a costar mucho. Veía mejor estudiar todo sin parar porque si no nadie te asegura que vas a ser capaz de lograrlo. Y después de todos estos años compaginando fútbol y estudios me he dado cuenta de que estaba un poco fatigada. No me veía capaz de estar más años con esta rutina, me he sentido sobrepasada en muchas ocasiones.

Al final he disfrutado muchísimos años del fútbol, me ha tocado vivir cosas muy bonitas

¿Cómo se lo comunica a su equipo? ¿Lo esperaba?Ya lo tenían bastante claro. En 2021 dudé hasta el final y cuando les dije que me quedaba fue una sorpresa. Pero ahora, yo lo iba diciendo, aunque tampoco quería afirmar nada por si me salía mal el examen. También me veían esforzarme a diario y pasarlo un poco mal, entonces ya lo daban por hecho.

¿Ha cumplido todos sus sueños a nivel futbolístico?Mi sueño siempre ha sido rendir en Primera división y poder vivir de ello. Al final he disfrutado muchísimos años del fútbol y estoy muy contenta. Los últimos años han sido muy buenos. Me ha tocado vivir cosas muy bonitas. Ahora sé que me voy a perder cosas, pero estoy muy feliz con mi trayectoria.

¿Va a echar de menos el fútbol?Ya lo hago. Cada día me levanto pensando en ello. El primer día que fui a trabajar estuve toda la mañana muy contenta, pero cuando me marché a casa me iba pensando ‘ostras, ya está’. Y me fui llorando a casa. Para mí el fútbol lo es todo y está siendo duro.

Lara Mata Exfutbolista del Villareal. Médica. 30 años. Zaragoza. Es una ya exjugadora de fútbol que ha colgado las botas para dedicarse a su otra gran pasión: la medicina. Mata ha compaginado su vocación deportiva con los estudios del MIR. Llegó a aprobar el examen en 2021, pero su amor por el fútbol y el Villarreal le hizo rechazar la plaza y continuar en el deporte. Ahora, con un nuevo aprobado, pone fin a su etapa como futbolista dejando al club en la Primera división del fútbol femenino.

¿Ve posible un nuevo regreso al fútbol profesional o seguir ligada a él?

Ni cierro la puerta ni me lo había planteado. Ahora mismo no porque la residencia me va a ocupar mucho, pero quién sabe si algún día puedo ayudar al equipo de alguna forma. Es algo que me gustaría, pero no sé hasta qué punto se puede acercar a mi camino de la medicina.