La última perla de Ibrahimovic en su retirada: "Pitad, es vuestro mejor momento del año"

Fue un día triste en Milán este domingo. Zlatan Ibrahimovic puso fin a una extensa carrera de 24 años como futbolista profesional en San Siro, donde juró amor eterno a su Milan. "Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol", avanzó el sueco, conteniendo las lágrimas, y agradeció a los tifosi su apoyo en sus dos etapas como rossonero: "Seré milanista el resto de mi vida".

El delantero de 41 años saltó al terreno de juego para poner punto y final a su etapa como jugador tras la victoria del conjunto italiano ante el Hellas Verona en la última jornada de la Serie A, justo después de ver una recopilación de sus mejores momentos con los colores del Milan desde la boca del túnel de vestuarios.

Concluido el vídeo, Ibrahimovic saltó al campo visiblemente emocionado, con una sonora ovación de su afición —que desplegó un tifo formando la palabra 'adiós' en el encuentro—, y recorrió la alfombra roja que el club milanista había extendido hasta el círculo central para despedirle mientras sus compañeros le recibían con un pasillo vestidos con su camiseta.

Se abrazó, primero, con su técnico, Stefano Pioli, y después con la directiva —el presidente, Paolo Scaroni, el CEO del Milan, Giorgi Furlani, el director del área técnica, Paolo Maldini y el director de deportes, Frederic Massara—, que le hizo entrega de una remera del Milan enmarcada con su nombre y su dorsal. Y mientras posaba con la elástica, firmada por la plantilla al completo, San Siro estalló, y él junto a su hinchada.

"La primera vez que llegué a Milán, me disteis felicidad. La segunda, amor. Quiero agradecerle a mi familia y a todos aquellos cercanos a mí por su paciencia. Quiero agradecer a mi segunda familia, los jugadores, quiero agradecer al míster y su staff, por su confianza, quiero agradecer a los dirigentes por la oportunidad", enumeró el sueco.

No se olvidó de la afición que tantas veces le ha llevado en volandas. "Por último y más importante, desde el fondo de mi corazón, quiero agradeceros a vosotros tifosi", dijo antes de que el estadio al completo corease su nombre. "Me recibisteis con los brazos abiertos, me habéis hecho sentir en casa. Seré un milanista el resto de mi vida".

"Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, pero no a vosotros", apuntó, haciendo una pausa para coger aire. "Esto es muy difícil, estoy muy emocionado", reconoció. "Quiero deciros que nos veremos por ahí si tenéis suerte", bromeó antes de despedirse definitivamente con un 'forza Milan'.

Mientras pronunciaba su emotivo discurso, los seguidores del Hellas Verona comenzaron a pitar, y entonces 'Ibra' dejó su última perla antes de colgar las botas. "Pitad, pitad, es vuestro mejor momento de año", señaló, haciendo que San Siro le secundase con una ovación.