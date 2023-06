Los jueces le roban la pelea a Kara-France en UFC Vegas 74

Pese a que hay veces que las carteleras de UFC no parecen muy atractivas, no hay que perder de vista que en esta promotora están muchos de los mejores peleadores de MMA del mundo. De este modo, incluso el número 15 de cualquier división es un deportista de un altísimo nivel. UFC Vegas 74, por tanto, no defraudó. Hubo técnica, fuerza, emoción y, para unos cuantos, un robo descarado.

Kai Kara-France Vs Amir Albazi.

Fue en el evento principal, que enfrentaba a Kai Kara-France con Amir Albazi. Fue una pelea cerrada y complicada de calificar. En el primer asalto Albazi estuvo bien plantado, pero intentó derribar a Kara-France y no pudo. A partir de ahí el neozelandés fue creciendo, conectando los mejores golpes y controlando al menos la mitad del asalto. Para quien escribe estas líneas fue un 10-9 para Kara-France. En el segundo asalto el iraquí volvió a empezar bien, pero se fue diluyend sin conseguir hacer nada especialmente significativo (ninguno de los dos lo hizo). Si somos generosos, se lo podemos dar a Albazi, 10-9 (colocando la pelea 1-1). El tercer asalto fue para Albazi, que derribó al neozelandés y casi lo finaliza en el suelo con un “mata león”, aunque Kara-France supo salir y terminó castigando a su oponente: 10-9 para Albazi (2-1). A partir de ahí la pelea fue, sin duda, para Kara-France.

En el cuarto asalto Albazi se mostró muy cansado y con el ánimo por los suelos después de no conseguir finalizar la pelea en el tercero. Kara-France controló el asalto y de nuevo volvió a conectar los mejores golpes: 10-9 para el neozelandés (2-2 en el cómputo total). Llegamos así al quinto y último asalto en el que Albazi respiraba como un búfalo herido. En ese estado, Kara-France hizo casi lo que quiso con él y, desde luego, mostró más ganas, más agresividad y más coraje (10-9 para el neozelandés y 3-2 al final del combate).

Bien, no sabemos qué pelea vieron dos de los jueces. Uno de ellos otorgó el primer asalto a Albazi (¿por qué?) y el otro el cuarto (¿en qué mundo ganó Albazi este asalto?). Fuimos muchos los que no entendimos esta división dividida para el iraquí, incluido Daniel Cormier que también vio un 3-2 para Kara-France:

3-2 Kara France that’s the score #UFCVegas74 — Daniel Cormier (@dc_mma) June 4, 2023

No es de extrañar, por tanto, que la palabra “robo” apareciera por las redes, aunque Israel Adesanya usó palabras más gruesas, mandando a los jueces a paseo, por decirlo suavemente:

Nah bro…

Fuck yous!!! — Israel Adesanya (@stylebender) June 4, 2023

Caceres Vs Pineda

UFC Vegas 74, en cualquier caso, no solo nos dejó esta cerradísima pelea, sino que también nos obsequió con un maravilloso Caceres frente a Pineda en el peso pluma. Caceres controló buena parte del combate, con más movilidad que su rival, pero éste mostró una capacidad de supervivencia increíble. Y es que Pineda estuvo a punto de caer en varios momentos pero supo reponerse y remar hasta poner a su rival en serios problemas. De hecho, a base de puro corazón y ya casi sin fuerzas consiguió colocarle un volado a Caceres que lo sentó en el suelo justo al final del tercer asalto. En cualquier caso, Caceres se llevó la pelea con justicia, mostrando cuajo y habilidad para salir de esta barra de brazo: