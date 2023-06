'El hombre del millón de dólares' revela que sufre una grave lesión cerebral

Ted DiBiase, una de las mayores estrellas del pressing catch a finales de los 80 y principios de los 90, y que se hizo famoso por su personaje de 'El hombre del millón de dólares', ha revelado que sufre un "trauma cerebral severo" tras 20 años de carrera en los rings.

DiBiase, que ahora tiene 69 años, fue entrenado por el icono de la lucha libre Terry Funk, y se retiró en 1993 después de encabezar varios eventos importantes, incluido WrestleMania IV y el primer SummerSlam.

Sin embargo, el desgaste de su carrera parece estar pasando factura. La semana pasada, DiBiase reveló en su podcast que sufre pérdida de memoria a corto plazo, aunque no ha recibido un diagnóstico oficial de una enfermedad.

Ted DiBiase, en una imagen reciente. WIKIPEDIA

"No tengo Alzheimer, y no tengo demencia. Pero me dijeron: 'Ted, tienes algo. Simplemente, lo llamamos trauma cerebral severo", confesó el exluchador estadounidense.

"Lo que está afectado es mi memoria, y dicen que será más fácil recordar algo que hiciste hace 40 o 50 años, pero la memoria a corto plazo, algunas de las cosas en este momento, son fragmentos", prosiguió.

DiBiase también habló de la dureza de su carrera. "No había días libres, luchábamos siete días a la semana. Hasta que fui a WWF, e incluso entonces, cuando comencé con ellos, fueron tres semanas seguidas, 21 días, 21 ciudades, y luego te ibas a casa una semana", dijo.