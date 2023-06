McGregor promete romper la cabeza de Chandler con su "barra de acero"

Con la nueva temporada de The Ultimate Fighter, el reality de UFC que se estrena en España esta noche, Conor McGregor ha vuelto a la primera línea de batalla. Y lo ha hecho como solo él sabe, provocando en los medios. A medio camino entre un deportista de élite y un showman, la estrella irlandesa ha encontrado siempre la manera de llamar la atención, y para ello ha usado siempre todos sus músculos, entre ellos la lengua.

En esta ocasión, en plena entrevista con Megan Olivi, una de las reporteras oficiales de UFC, el ex campeón de UFC de los pesos pluma y ligero ha predicho que acabará con Chandler de una patada en la cabeza:

“Voy a patear a este tipo en la cabeza. Chandler está hecho a medida para que lo pateen por todos lados y eso es lo que voy a hacer. Voy adarle con mi barra de acero en la cabeza. Veréis mi pierna volar y veréis su cabeza colgar. Estoy deseando que llegue la pelea”.

McGregor, por tanto, espera que su “arma secreta”, es decir, la prótesis de acero que le colocaron después de que se rompiera la pierna durante su última pelea con Dustin Poirier, sea decisiva en esta nueva contienda, que llega después de un largo parón.

Otra cosa no, pero a McGregor no se le puede achacar falta de entusiasmo u optimismo (aunque los resultados no le acompañen desde hace tiempo). Eso sí, parece que en esta ocasión sus compañeros de división creen que el irlandés tiene posibilidades, sobre todo si Chandler intenta intercambiar golpes sin control y no recurre a la lucha. Así lo ha señalado Beneil Dariush, el número cuatro del ranking del peso ligero:

“Michael Chandler puede ganar la pelea. Ha estado más activo y esto es una ventaja para él. Si el estadounidense pelea de manera inteligente, usa su wrestling y derriba a McGregor, entonces puede ganar. Ahora bien, no sé qué herramientas va a usar. Si sale y trata de pelear de la forma en que lo ha hecho en las últimas tres peleas, creo que perderá. Si se vuelve loco, Conor lo va a cazar, porque tiene la capacidad de contraatacar a sus rivales cuando están encendidos. Vistas las últimas peleas de Chandler, me inclino por McGregor.”

Difícil predicción

Se trata de una pelea de difícil predicción. Es verdad que, si Chandler desgasta a McGregor con la lucha, le lleva a la lona y le cansa, puede que acabe con su tanque de gasolina y el irlandés se convierta en presa fácil. McGregor rara vez ha brillado en una pelea cuando esta se le ha hecho larga (a excepción, por ejemplo, del segundo envite con Nate Díaz en el que sí supo remar contra corriente). Pero si Chandler plantea el combate como lo hizo con Justin Gaethje o Tony Ferguson es muy probable que McGregor encuentre el hueco para colocarle una mano ganadora. Hay que tener en cuenta que el mentón de Chandler está comprometido. Incluso Tony Ferguson le tocó la campana en el primer asalto, y en el resto de sus últimas peleas se ha mostrado vulnerable. No es raro que le hagan daño y que luego le toque sobrevivir, como le pasó con Justin Gaethje. Nos referimos a esto:

Pero en MMA nunca se sabe a ciencia cierta. Incluso hasta los últimos segundos. Si no, que se lo pregunten a Kamaru Usman.