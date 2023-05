Mourinho, sobre un posible regreso: "Me encanta Madrid, fue una experiencia muy bonita"

José Mourinho está a punto de disputar una nueva final europea, esta vez de la Europa League con la Roma. En la rueda de prensa previa a la final de Budapest, el portugués se ha dejado querer y ha enviado un guiño al Real Madrid.

El técnico ha sido preguntado por un posible regreso al Bernabéu y él no ha dudado en tirar de ironía para responder. "Me encanta Madrid. Fue una experiencia muy bonita y además me encanta la prensa de allí", ha afirmado.

Además, ha recalcado que sigue manteniendo un gran idilio con el club madridista: "Yo quiero mucho al Real Madrid. Quiero mucho al presidente y al entrenador. Imagina cómo es mi relación con el club y con la ciudad de Madrid".

Estas bonitas palabras hacia su exequipo llegan pocos días después de referirse a él también en rueda de prensa. Mourinho se acordó de los clubes que más le han marcado a lo largo de su carrera y afirmó: "A lo mejor a la gente le gusta cuando digo que soy madridista, interista y romanista".