Un padre cambia la graduación de su hija por el Roma-Sevilla y desata la polémica en Italia

Marta, una joven italiana a punto de graduarse de biología, ha abierto en gran debate en Roma tras compartir públicamente la drástica decisión de su padre de perderse su acto de fin de carrera por la final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla. La joven compartió su historia en la emisora pública de radio Rai, un relato que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

"Me llamo Marta y me gustaría contaros algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles, día 31, me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me ha dicho que ha encontrado entradas para la final de la Liga entre la Roma y el Sevilla en Budapest", explicó la joven hace unos días en un programa de radio.

"Para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de la de su equipo de fútbol", añadió desolada la hija de un hincha desmedidamente fiel a los colores de su equipo. Durante estos días, el debate se ha instalado en redes sociales con miles de comentarios a favor y en contra de la decisión del progenitor.

Además, este ha quedado acrecentado por la postura de la leyenda romanista Daniele de Rossi, exfutbolista y entrenador que ha rechazado la invitación del club para acudir a la final por la graduación de su hija. Gaia. La Roma "tuvo la amabilidad de invitarme a la final", reveló el excapitán, "y con gran pesar tuve que negarme, pero cuando un pedazo de tu corazón se gradúa no puedes faltar, no hay final que aguante. Sed buenos, por favor", escribió en sus redes sociales.

Cuando un pedazo de tu corazón se gradúa no puedes faltar

Un título con valor doble en juego en Budapest

El estadio Puskas Arena de Budapest será el escenario de la final de la Europa League entre el Sevilla y el Roma el próximo miércoles, un duelo en el que no solo está en juego el título, sino también un billete a la próxima Champions. El Sevilla de Mendilibar busca su séptimo entorchado en la segunda competición europea, mientras que la Roma va lanzada a por su segundo título continental consecutivo tras la conquista de la Conference League bajo los mandos de Jose Mohurinho.