Kolderiu y su anécdota con Víctor Valdés: "Me descartó cuando le dije que era creador de contenido"

El futbolista, youtuber y gamer Carles Santaló, más conocido como Kolderiu, sigue creciendo en el mundo de las redes sociales y cuenta con casi dos millones de seguidores repartidos por sus diferentes plataformas oficiales.

'Kolde', que ha sido nombrado actualmente embajador de Cerveceros de España, ha hablado para 20 Minutos sobre cómo fueron sus inicios, la polémica alrededor de Vinícius, la situación del Barça, la Kings League o de la curiosidad que tuvo con Víctor Valdés, entre otros.

¿Cómo surge la idea de convertirse en 'streamer'?Durante mis etapas en las canteras del Espanyol y Girona no me lo pasaba bien y me aparté un poco del fútbol. Estaba estudiando INEF pero quería hacer algo que no tuviese relación con ello... Empecé a subir vídeos en el FIFA y me hice conocido porque era muy bueno. Todo fue a raíz del fútbol, si me hubiese ido bien... no estaría aquí (risas).

¿Es muy difícil mantenerse en la cima una vez alcanzas casi 2 millones de seguidores?La receta para mantenerse es ser tu mismo y que la gente se sienta identificada. Quería crear una gran familia. No subía vídeos para viralizarlos al momento. Toda la gente que se quedaba es porque le gustaba de verdad. Tenemos una comunidad increíble. He sido muy constante en cuanto al crecimiento, he ido subiendo poco a poco y creo que esa ha sido la clave hasta alcanzar casi los 2 millones de seguidores.



¿Cómo se maneja a nivel personal una situación así? ¿Es difícil?

No, la verdad es que no. Siempre he hecho lo mismo en todo momento. No he estado metido en una burbuja de 'youtubers'. Cada vez que me junto con mis amigos hablamos de cosas normales. El fútbol me ayuda mucho también a desconectar.



La curiosidad con Víctor Valdés(risas) Estaba grabando y me sonó el teléfono... creía que era una broma hasta que me dijo: soy Víctor Valdés. Se me cambió la cara (risas). Transcurrió todo bien hasta que le dije que subía vídeos. Se le cambió el tono de voz y no le cuadró. Me comentó que no veía bien lo que hacía y le dije que me dejara un par de días para pensar la situación. Al cabo de los días, decidí no subir más contenido para vivir una experiencia de ese tipo y cuando se lo notifiqué ya me había descartado. Una desilusión.



¿Qué piensas de los 'streamers' que se van a Andorra?Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si tienes un trabajo donde puedes hacerlo desde donde quieras y te vas a un sitio relativamente cerca, ¿por qué no?.

La polémica que se ha generado alrededor de ViníciusCreo que todo se está centrando en aspectos que están fuera del fútbol. Que estén hablando todo el día de polémicas no me gusta, se me hace muy pesado. Espero que todo vuelva a la normalidad.



Situación actual del BarçaConfío en Laporta y en su criterio. Es culé, Xavi está también. Pueden hacer las cosas mejor o peor, pero es por el bien siempre del Barça. Si hay que pedir limosna en el futuro, yo seré el primero en ayudar al Barça (risas).

Si hay que pedir limosna en el futuro, yo seré el primero en ayudar al Barça

Caso NegreiraNo me hace gracia. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Tenemos ganas de que se sepa toda la verdad. Ojalá acabe pronto y se soluciona.



¿Qué piensas de la Kings League?Creo que se ha creado un producto increíble. Lo modifican semana tras semana y poco a poco encontrarán la forma de explotarlo a las mil maravillas. Me hubiese gustado mucho que me hubieran llamado como presidente de uno de los equipos.