La premonición de Virginia Torrecilla que se hizo realidad en la final de la Copa de la Reina

El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Copa de la Reina tras un derroche de épica espectacular. Las futbolistas rojiblancas remontaron un 2-0 al Real Madrid tras forzar la prórroga anotando en el último minuto y tumbaron al conjunto blanco en los penaltis, donde se cumplió la premonición de Virginia Torrecilla para Lola Gallardo.

La guardameta colchonera fue la gran protagonista de la tanda de penaltis al detener dos lanzamientos, los de Olga Carmona y Tere Abelleira, y solo conceder el tanto de Caroline Weir, la primera madridista en disparar.

No fue una sorpresa para Torrecilla, que ya le había avisado a su compañera de que jugaría un papel fundamental en la victoria atlética. "Me lo ha dicho ella [Virginia] antes de los penaltis. Me ha dicho: 'vas a ser importante, esta es tu competición", reveló la cancerbera tras el partido, según recoge Relevo.

💬 "Vir me ha dicho 'vas a ser importante, esta es tu competición'".



Lola Gallardo y su dedicatoria más especial de la Copa de la Reina.



🎥 @Mayca_Jimenez pic.twitter.com/rlUoZjmgOI — Relevo (@relevo) May 28, 2023

"Estoy superorgullosa de poder dedicarle este título a ella, que se pueda ir bien tranquila de aquí y que ojalá que allá donde vaya esté muy bien, vuelva a su nivel y, si tiene que volver al equipo, volvamos a celebrar algún título juntas", deseó Gallardo a Torrecilla, que está viviendo sus últimos encuentros con la camiseta del Atlético.

La portera destacó que "se ha visto más que nunca el 'nunca dejes de creer', el 'coraje y corazón", y consideró que "somos justas campeonas". "Venía de no parar un penalti en toda la temporada. Lo hemos preparado muy bien. Estoy muy contenta", aseguró la sevillana

"Ha sido súper emotiva, por cómo ha sido, cómo se han puesto las cosas y cómo lo hemos peleado a contracorriente. Cada título es un sueño", concluyó tras sumar su segunda Copa de la Reina, pues también defendió la portería rojiblanca en 2016, cuando el Atlético consiguió la primera de su historia.