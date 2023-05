Los KO más impactantes de UFC de 2023

Pese a que no hemos llegado ni al ecuador del año, 2023 nos ha dejado ya una colección impresionante de nocauts en UFC. Conscientes de que es la parte más destacada y llamativa de las peleas, hemos querido hacer una selección de algunos de los mejores.

En primer lugar, tenemos que empezar por Israel Adesanya, que puso a dormir a Alex Pereira en UFC 287. El luchador de origen nigeriano había perdido el cinturón de los pesos medios contra el brasileño unos meses antes. Con esta, era su tercera derrota consecutiva frente a Pereira, que le había cogido la matrícula. En el segundo asalto de esta velada Adesanya estaba bastante dañado contra la reja y, sin demasiadas alternativas, dejó cebarse a su rival. Craso error, porque cuando un luchador se viene arriba se suele descubrir. Adesanya conectó tres manos que mandaron a la lona a su rival. Pura épica:

El segundo KO lo hemos escogido por su delicadeza y es que, para desconectar a una persona no siempre es necesario colocar un golpe de una potencia brutal. Es más, el golpe que te suele apagar las luces es el que no ves venir, el que no esperas y por tanto no te preparas para recibirlo. En este caso fue una mano izquierda adelantada después de una rodilla fallida con la que Umar Nurmagomedov derrotó a Raoni Barcelos: