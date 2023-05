Andoni Iraola explica su 'adiós' al Rayo: "No ha sido sorpresa para el club"

Andoni Iraola, exfutbolista y actual entrenador del Rayo Vallecano, comunicó este sábado que no dirigirá al equipo madrileño la próxima temporada, aunque aseguró que la decisión de no renovar "no tiene nada que ver con otro club", que tampoco "es una sorpresa para el Rayo" y que ha tratado de ser "honesto porque es el momento adecuado".

La idea del Rayo Vallecano era que Iraola continuase una temporada más en el club madrileño, que incluso le trasladó una oferta de renovación hace unas semanas al certificar la salvación, pero el técnico vasco ha decidido poner fin a su etapa en la entidad tres años después de su llegada en junio de 2020.

"Es difícil guardar los secretos. No voy a seguir como entrenador, pero no quiero que esto sea una despedida. La decisión no tiene nada que ver con otro club, es continuar o no. A partir del 5 de junio empezaremos a pensar en más adelante y veremos qué hacer", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"No es una decisión tomada de un día para el otro. No ha sido sorpresa para el club. Al final hemos vuelto a hablar y tenía la decisión tomada. No es por un motivo. Llevo tres años muy a gusto y considero que es el momento adecuado", confesó el técnico vasco, que aseguró que en 2020, cuando decidió fichar por el Rayo, lo hizo "buscando cosas que le gustaban mucho".

"Me voy siendo muy afortunado. Ni en mis mejores sueños lo imaginaba así. Estar en el Rayo ha sido todavía más bonito de lo que esperaba y clasificarnos para Europa tampoco habría cambiado la decisión", manifestó.

"El club ha intentado hasta el último momento que me quedara pero hemos actuado con honestidad y no buscaría culpables porque no los ha habido. No hemos llegado a hablar de fichajes ni de nada de ello. No lo hemos oficializado porque hemos estado esperando hasta ahora", señaló.

Hemos intentado guardar ese posible anuncio hasta el final pero no ha sido posible

"Hemos intentado guardar ese posible anuncio hasta el final pero no ha sido posible", comentó Iraola, que espera que esta decisión "no afecte al equipo" en el último partido en Vallecas frente al Villarreal.

"El equipo ha entrenado bien para preparar este último partido y esperemos que podamos ganar porque me da un poco de rabia los últimos partidos. Tenemos muchas ganas de ganar mañana aunque nos vamos a encontrar a un equipo muy en forma", concluyó