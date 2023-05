Alonso avisa de un sábado de infarto en Mónaco: "La pole va a estar muy apretada"

La primera jornada del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 ha acabado con dos entrenamientos libres muy buenos de los españoles. Fernando Alonso ha terminado el día cuarto, pero también con una ilusión y una gran motivación de cara a lo que resta de fin de semana.

Tras esos libres, el asturiano ha asegurado que se va "con buen sabor de boca". Y es que es normal puesto que está a tan solo dos décimas de Max Verstappen, que empezó muy flojo y ha terminado siendo el gran triunfador de la tarde del viernes.

"Necesitábamos vueltas suficientes para estar cómodos con el coche, que aquí es muy importante entrar en el ritmo, el coche fue bien, fácil de conducir que es algo que esperarías en este tipo de circuitos", ha afirmado el piloto de Aston Martin.

Además, ha asegurado que su monoplaza le genera "mucha confianza" para esta cita. "Este coche me ha mostrado cosas muy positivas durante todo el año, así que hoy no fue diferente, me lo pasé bien y estoy listo para mañana", ha explicado.

Alonso también ha prometido marcha para la clasificación: "Me voy con un buen sabor de boca. Mañana la pole va a estar muy apretada, pero bueno, intentaremos estar en la pelea y ver cómo sale".