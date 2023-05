Ancelotti confirma la baja de Vinícius contra el Sevilla

El Real Madrid tiene por delante un enfrentamiento ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y cuenta con varias bajas importantes, entre ellas la de Vinícius. Así lo ha confirmado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa a este partido de la jornada 37 de LaLiga.

Se trata del segundo partido que el delantero brasileño se pierde tras su incidente racista en Mestalla. Y nada tiene que ver la tarjeta roja que le mostraron en el encuentro, puesto que finalmente Competición le dejó sin castigo.

Ancelotti ha asegurado que Vinícius "no viaja porque no puede jugar" por la lesión que acarrea desde aquel partido ante el Valencia. "Tenía la posibilidad de viajar, pero la rodilla le sigue molestando. No puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido", ha asegurado.

Con estas declaraciones se despejan todo tipo de dudas sobre si el futbolista no acude al partido por motivos extradeportivos, que estarían estrechamente relacionados con esos insultos racistas que ha recibido anteriormente.

A la ausencia de Vinícius se une además la de Karim Benzema, que en el partido ante el Rayo Vallecano sufrió un corte en el pie por el que recibió cinco puntos de sutura. Tampoco estará Asensio, que tiene una sobrecarga muscular.