Todavía no han comparecido las principales raquetas del circuito ATP en Roland Garros, pero el gran certamen de la gira europea de tierra batida ya ha acogido la primera gran sorpresa de la edición, una clasificación épica para el cuadro final del jugador local Lucas Pouille con una historia de superación que emocionó este jueves a la grada parisina.

Pouille (Grande-Synthe, Francia, 1994), de 29 años, puso la guinda a su 'resurrección' sobre la tierra batida de la capital francesa con la épica victoria por 1-6/7-5/6-0 sobre Juri Rodionov en el tercer partido de la fase previa. Antes, el galo, invitado al torneo al no tener acceso a la previa por su bajo ránking (N.º 670), había apeado en el camino a TsengChun-hsin y Tomáš Macháč, un recorrido imposible para un hombre que llegó al circuito para brillar, probó las mieles del top-10, y vio esfumarse su sueño en la élite por unas lesiones que le arrastraron hacia el alcoholismo y la depresión.

El galo aterrizó 'a lo Alcaraz' en la élite del tenis. Debutó profesionalmente en 2011 con la determinación de tocar el cielo, un hito que logró pocos años después, cuando con apenas 22 años se codeaba con los grandes nombres en el Top-10. En dos años -en el periodo entre 2016 y 2018- le dio tiempo a alcanzar los cuartos de Wimbledon, derrotar a Nadal para alcanzar los octavos de final del US Open y citarse con Djokovic en las semifinales del Open de Australia de 2019.

Su meteórico ascenso pronto le colocó el cartel de 'superestrella', el mismo que pronto le descolgarían las frecuentes lesiones. La presión amilanó su tenis poderoso y a la abrupta caída en el ránking se unió la suya a un pozo de depresión y alcoholismo.

2022 fue su año más duro. "Empecé a tener un lado más oscuro y a entrar en una depresión que me llevó a dormir solo una hora por noche y a beber solo (...) Me levantaba con los ojos hinchados. Todas las mañanas, Félix (su entrenador) me preguntaba: '¿No duermes? – Sí, sí, tengo alergia, a la moqueta, al polen, a la hierba' Le mentía. Me encerré, no se lo dije a nadie", confesó en una entrevista otorgada al medio L' Equipe.

Pero fue entonces cuando vio la luz y decidió empezar de cero desde fuera de las pistas. "Estaba en una mala fase. Y tomé la decisión de decir basta. Si no, habría acabado en el manicomio. Por mi salud mental, tuve que dejarlo".

Vuelvo con ganas de jugar, de darlo todo para disputar los Juegos Olímpicos

El francés volvió este año a los suburbios del tenis, el circuito Challenger, para coger el último tren de su carrera profesional. Y esquivando problemas físicos y manteniendo una mentalidad fuerte, apoyado por su padre y su hija, ha recuperado la pasión por su gran sueño. "Vuelvo con ganas de jugar, de ganar partidos, con el objetivo de darlo todo para intentar vivir un sueño y disputar los Juegos Olímpicos de París", un reto prácticamente imposible, pues para clasificar a la gran cita debe escalar hasta el top-50, pero que le mantiene vivo.

La chispa sigue encendida en su tema, y la muestra de ello fue su nivel de tenis que emocionó a una grada volcada con su jugador al más puro estilo Copa Davis este miércoles. El público le dedicó La Marsellesa y una sonora ovación al final del tercer y definitivo duelo de la previa. Los aficionados locales no pueden esperar a su debut ante los más grandes, a partir del próximo domingo en el escenario más importante del tenis francés.