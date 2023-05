La decisión del Comité de Competición de cerrar la grada de animación de Mestalla por los insultos racistas de varios aficionados a Vinícius en el Valencia-Real Madrid del pasado sábado ha hecho estallar a los ciudadanos y políticos de la ciudad.

El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido uno de lo que ha alzado la voz en favor de su ciudad. Ha lamentado que se esté "estigmatizando" a la afición de Mestalla y ha rechazado "cualquier calificativo de racista a un pueblo, ciudad o comunidad".

Además, ha señalado que "cualquier brote o sombra de comportamiento o expresión racista tiene que venir acompañada de la reacción absoluta de la sociedad y representantes", pero sin olvidar que también "condena a cualquier estigmatización de la sociedad valenciana y del conjunto de los valencianistas".

La actual Vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha hecho un alegato en À Punt, canal de televisión que se emite en la comunidad. "Voy a empezar con una palabra que resume todo esto: indignación. A mí todo esto me está produciendo mucha indignación, primero indignación contra los racistas, contra las personas que insultaron en el partido que se jugó en Mestalla entre el Valencia CF y el Real Madrid y que han generado tanto daño a la imagen de la ciudad de Valencia", ha comenzado diciendo.

El @PSOEValencia liderarà el nou govern progressista a València.



— Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) May 24, 2023

A la política le ha indignado en primer lugar los hechos racistas, por los que quiere "expresar mi mas rotunda condena a todas esas personas que han dañado tanto la imagen de nuestra ciudad, quiero celebrar la rápida decisión que han tenido de localizar y expulsar de por vida a toda esa gente que no representa a Valencia ni al valencianismo".

Eso sí, ha querido aclarar que "Valencia no es racista, Mestalla no es racista y la afición valencianista no es racista. Hay una campaña injusta, de desprestigio a nuestra ciudad, un relato que se ha iniciado desde Madrid y que sinceramente está dañando profundamente nuestra imagen y nuestra reputación".

Su número dos para la candidatura de las próximas elecciones, Borja Sanjuán, ha deseado en su cuenta de Twitter "contundencia contra los racistas, como ha demostrado el Valencia", pero también "para defender a Valencia y a Mestalla contra la campaña de desprestigio y mentiras orquestada desde Madrid".

Contundencia contra los racistas, como ha demostrado el Valencia.



Y contundencia para defender a Valencia y a Mestalla contra la campaña de desprestigio y mentiras orquestada desde Madrid.

Cuando es difícil es cuando se ve quien da la cara.



— Borja Sanjuan Roca (@borsanro) May 24, 2023

Joan Ribó, alcalde desde 2015, también ha lamentado los hechos, pero está seguro de que "lo que pasó en Mestalla fue cosa de un grupo concreto que no debe extenderse a toda la afición ni a Valencia (...) Antirracismo siempre, antivalencianismo nunca".

Contra el racisme:tolerància zero. El que passà en Mestalla fou cosa d'un grup concret que no s'ha d'estendre a tota l'afició ni a #València. Dit això, no es pot actuar d'una forma ací i mirar cap a un altre costat si passa en altres llocs

Antiracisme sempre

— Joan Ribó (@joanribo) May 24, 2023

El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha recurrido a un poema comentando la portada del diario AS: "Valencianos: en pie levantamos. Que nuestra voz la luz salude de un solo novato… ¡Y ya está bien de ofender!".