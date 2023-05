El tenista Fucsovics estalla ante el ruido de Báez durante los puntos: "Grita como una..."

El ATP de Lyon, que ha comenzado hace apenas unos días, ya ha vivido un tenso enfrentamiento entre dos de sus tenistas. En la jornada de este martes se han visto las caras Sebastián Báez y Marton Fucsovics, entre los que han saltado chispas.

En un determinado momento, Fucsovics se quejó al juez de silla de los continuos gritos que el argentino daba cada vez que golpeaba a la pelota. El húngaro le cuestionó a su rival: "¿Cuántos años tienes?¿12?". Y Báez le respondió que "22".

Sin embargo, no solo quedó en eso la conversación. Fucsovics continuó diciendo de todo ya en la silla de cambios: "Estos jodidos chavales de 20 años. Es que no es el único que actúa de una manera tan antideportiva. Grita 'vamos' cada vez que fallo una bola. Grita como una puta".

Ante tal alteración del argentino, el árbitro le pidió que se relajase. "No quiero que hables así. Entiendo que estés frustrado y no te guste, pero no quiero este tipo de palabras en la pista", le dijo.

El húngaro no paró y recordó que en Roma tuvo la misma experiencia cuando se enfrentó a Cameron Norrie. "Sé que se les permite actuar de esta manera", afirmó. Y tras este tenso episodio, finalmente acabó cayendo por 6-4 y 7-6(5).