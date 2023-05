Ferreras explota en directo contra el portavoz del PSOE en Valencia por el 'caso Vinícius'

Los insultos racistas a Vinícius en Mestalla este domingo han provocado una verdadera explosión mediática que ha trascendido las fronteras del planeta fútbol. La discusión se ha instalado en la primera plana de los medios nacionales, como es el caso del programa matinal 'Al Rojo Vivo' conducido por Antonio García Ferreras, periodista que ha estallado en pleno directo en una discusión con Borja Sanjuan Roca, portavoz del PSOE Valencia.

El tenso momento en directo entre el periodista y el político ha arrancado a partir de una serie de publicaciones realizadas en Twitter realizadas a título personal por el portavoz socialista durante el partido entre Valencia y Real Madrid. "Esta roja de Vinícius la hemos celebrado media España", publicó instantes antes del pitido final, cuando compartiría un segundo mensaje muy señalado.

"Yo nunca defenderé ningún insulto racista que hubiera podido haber a ningún jugador, pero eso no es lo que ocurre con Vinícius. Ese jugador es una vergüenza para el fútbol", unas palabras por las que le ha interrogado Ferreras en un tono muy severo.

"Insultaron a Vinícius de manera xenófoba y racista, ¿sí o no?", ha cuestionado de manera tajante el comunicador al representante socialista que, incidente en su postura, ha terminado por sacar de sus casillas a Ferreras. "¿Estuvo en Mestalla? ¿Le pareció razonable? Cuando dice [en el tuit] que no es lo que ocurre con Vinícius ¿qué quiere decir?", ha continuado preguntando inquisitivamente.

No se había calzado las botas y le estaban llamando 'negro de mierda' y 'puto mono'

"Quiero decir exactamente lo que ha dicho Ximo Puig, que lo que hay que hacer en un campo es que no haya ningún tipo de racista y también todos tenemos que mostrar un respeto, los aficionados y los jugadores (...) creo que se tiene que exigir un respeto a muchos jugadores, entre ellos los que visten la camiseta del Real Madrid que tienen que ser tan respetuosos como cualquier otro", ha respondido Sanjuan Roca.

"¿En qué faltó al respeto ayer Vinícius? Le empezaron a insultar cuando estaba en el autobús, no se había calzado las botas y le estaban llamando negro de mierda y puto mono, ¿dónde faltó al respeto?", ha vuelto a la carga Ferreras antes de volver a encontrarse con la misma respuesta del entrevistado, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Ferreras.

El racismo es lo suficientemente grave como para no hacer populismo barato

"¿A usted le parece muy grave que Vinícuis diga 'a segunda' después de haaer escuchado 'negro de mierda', 'puto mono muérete'? ¿Eso es lo que le parece a usted grave? (...) Usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar y no fueron cuatro ni cuarenta y usted lo sabe. Pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista y el racismo es lo suficientemente serio y grave en este país como para no hacer populismo barato", concluyó el periodista del formato matinal de La Sexta.

El 'me gusta' de Vinícius al vídeo de la discusión

El corte de vídeo del enganchón entre Ferreras y Borja Sanjuan Roca no ha tardado en viralizarse en redes sociales, donde ha llegado a la pantalla del propio Vinícius acompañado del siguiente mensaje de un tuitero: "ESTOY VOLANDO, le ha hundido la carrera política por Dios, qué humillada", mensaje al que el brasileño, en pleno foco por la polémica protagonizada en Valencia, no ha dudado en dar un 'me gusta'.