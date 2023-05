Medvedev y los pasos prohibidos con los que se vengó de Tsitsipas: "Es como es estar en el club completamente borracho"

Daniil Medvedev se lo está pasado bien en la gira europea de tierra. Lo demuestran su juego y sus resultados, inusuales en una superficie a la que ha declarado su odio eterno, pero especialmente las 'gamberradas' en pista que acostumbra a regalar a la grada cuando las cosas le van bien. En Roma, el 'show' del ruso ha estallado con un bailecito al final de su victoria en semifinales ante Tsitsipas, un gesto muy polémico entendido como una venganza ante el griego, uno de sus grandes enemigos del circuito.

Un doble 7-5 sirvió a Medvedev para derrotar a Stefanos Tsitsipas y sacar billete para la final. Victoria por la vía rápida en un partido muy lento - ya que el partido se alargó hasta seis horas por los parones provocados por la lluvia- y de mucho mérito para un hombre que, pese a caracterizarse por su frialdad, sacó toda la rabia y felicidad al exterior con un sorprendente baile.

Con los pies juntos y moviendo la cintura de lado a lado hacia el suelo, el ruso dejó a la grada sin palabras. También quedaron atónitos su entrenador y su esposa, ambos paralizados ante la mirada risueña del jugador. Una sorpresa que quizás no fue tanta para su rival, Tsitsipas, que quizás se acordó de un gesto suyo en el pasado al ver a Medvedev bailar.

Y es que una de las teorías que pronto comenzaron a circular en redes sociales es la que apunta al gesto de Medveded como una 'venganza' a su rival, quien también asombró al público de Cincinnati en 2022 con unos pasos prohibidos tras batir, precisamente, a su gran enemigo Daniil.

No obstante, el moscovita quiso derribar esas acusaciones de venganza en sus declaraciones postpartido, quizás más inesperadas que el baile en sí. "Lo hice una vez en el US Open y se hizo famoso. Me gusta ese GIF, así que a ver qué pasa con este", comentó en tono burlesco.

Cincinnati 2022: Tsitsipas beats Medvedev and does a victory dance



Rome 2023: Medvedev beats Tsitsipas and… 🤣💀#IBI @DaniilMedwed pic.twitter.com/rcRardsD7X — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2023

"Cuando lo haces es como es estar en el club completamente borracho. Cuando bailas, y tengo muchos amigos así, te sientes el dios de la pole dance. Pero cuando te enseñan el vídeo, no es así. No sé cómo salió, pero estaba muy contento al ser mi primera final en un Masters 1000 ATP de tierra", sentenció un jugador confiado en ganar su primer gran título sobre tierra batida este domingo.