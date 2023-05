Brutal KO de Buckley en UFC Vegas 73

A veces no esperamos demasiado de una cartelera de UFC y, por suerte, nos equivocamos. Porque UFC Vegas 73 albergó un buen número de peleas interesantes, llenas de alternativas, dureza, técnica, fuerza, un KO brutal y, desde luego, heroísmo: ¿alguien puede explicar cómo consiguió terminar la pelea Angela Hill con el castigo que estaba soportando? No hay que extrañarse de que fuera nombrada “pelea de la noche”.

UFC Vegas 73 Instagram ufc

El combate estelar estuvo protagonizado por esta veterana luchadora estadounidense de 38 años y la brasileña Mackenzie Dern. Muchos esperábamos una sumisión de la deportista carioca pero nos sorprendió a todos con un boxeo tremendamente mejorado. De hecho, a diferencia de otras ocasiones, en las que solo recurrió a su excelente brazilian jiu jitsu, en Las Vegas demostró que ha crecido mucho con sus puños. De esta forma, pegó mejor, más fuerte y de forma más certera que Angela Hill (que supuestamente era superior).

La verdad es que la estadounidense lo pasó realmente mal en el primer asalto, recibiendo una mano que la sentó en el suelo (“knock down” en inglés) y sobreviviendo a una barra de brazo de manera milagrosa. Esta técnica exige estirar el brazo del rival entre las piernas para luxar el codo, pero Angela Hill se agarró su querida extremidad como un náufrago a una tabla en medio del océano:

En el segundo asalto la estadounidense logró encontrar una grieta en el juego de Dern y consiguió dominar en el “clinch” (esa parte de la lucha que suele darse contra la reja con los dos luchadores agarrados tratando de buscar un derribo o golpes cortos). En el tercer round la brasileña consiguió conectar su rodilla justo en el momento preciso en que Hill se agachaba para dar un golpe. El resultado fue otro “knock down” después del cual la estadounidense solo pudo sobrevivir. Con el cardio comprometido y poca gasolina en el tanque, esto fue lo único que Angela Hill pudo hacer en los últimos asaltos: evitar el nocaut o la sumisión. El resultado fue una merecida victoria de Dern que con su habilidad para las sumisiones y este boxeo mejorado puede llegar lejos. De hecho, la brasileña pidió a Rose Namajunas o a Yan Xiaonan (las dos entre las cinco primeras) para su próxima pelea.

Edmen Shahbazyan Vs Anthony Hernandez

La contienda coestelar de la noche estuvo protagonizada por Edmen Shahbazyan y Anthony Hernandez. En este caso, Shahbazyan empezó controlando la pelea con su golpeo, pero Hernandez supo llevarle a aguas profundas con una lucha fluida e infatigable. Muchos especialistas en lucha (“grapplers”) saben que, cuando tienen que pelear con alguien que pega mejor, si no les noquean en el primer asalto sus posibilidades de ganar crecen exponencialmente. Y así sucedió con Hernández supo sobreponerse a las primeras dificultades para terminar finalizando con golpes en el suelo (“ground and pound”). No importa cómo empiezan las cosas sino como terminan:

KO de la noche

El KO de la noche lo puso Joaquin Buckley que se enfrentaba al portugués André Fialho. Al final del segundo asalto Buckley colocó una patada en la cabeza (“high kick”) a su rival y lo mandó a la lona. El árbitro, por cierto, estuvo increíblemente lento y Fialho todavía se llevó un golpe más en el suelo:

JOAQUIN BUCKLEY HEADKICK KNOCKOUT PUTS FIALHO OUT #UFCVegas73 pic.twitter.com/Vqr0HINsoJ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 20, 2023

Con esta patada Buckley se consolida como uno de los mejores pateadores de UFC. Conviene no olvidar esta increíble pateo en giro con el que fulminó a otro rival: