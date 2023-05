Los años pasan... para todos

El Madrid no ganará la Champions esta temporada y eso, de por sí, ya es diferencial respecto al resto de clubes. Solo en el Madrid de estos tiempos puede considerarse noticia que un año no se consiga el máximo título continental que hay en el fútbol. El resto se reparten etiquetas que se mueven en categorías como candidatos, favoritos, posibles sorpresas… Solo el club blanco no necesita etiqueta alguna: es el Real Madrid en la Champions, punto.

El papel del equipo de Ancelotti en Champions esta temporada había sido notable hasta el martes de la semana pasada. Ese día, en la ida contra el City, la nota bajó. En Mánchester, esta semana, el Madrid directamente ha presentado un examen en blanco. La nada. En el día en el que más falta hacía, no olieron el balón durante la primera media hora y, cuando se dieron cuenta, perdían 2-0. Si no es por Courtois, el resultado habría sido escandaloso. «Fueron mejores», dijeron uno tras otro los jugadores del Madrid después. Ni se puso un ‘pero’ ni se quemaron las naves. Muchos dieron la cara, y eso es de agradecer.

Ahora, habrá que ver si el plan del Madrid sigue siendo el mismo. Si Kroos, Modric y Benzema pueden continuar siendo los pilares de este equipo en los partidos importantes. Los tres son buenísimos, los tres han dado todo y ganado todo con un comportamiento ejemplar para el club, por eso la decisión es más complicada.

¿Quién debe tomarla, por cierto? Ancelotti o Florentino. Quizá el segundo ejecute y el primero gestione, o quizá la duda está sobre el mismo entrenador. La ratificación del presidente en Sevilla tras ganar la Copa no termina de convencer y Butragueño hizo lo posible en Mánchester para no responder a la sencilla pregunta de si el técnico seguirá la próxima temporada.

Convendría no olvidar que este equipo, goleado ahora por el City, está a 14 puntos del Barça, campeón de Liga, y eso también hace daño. La Champions era la baza para justificar la distancia, una caída honrosa casi habría servido. Pero esta eliminatoria ha abierto una herida que tarde o temprano tenía que llegar.

Nada es eterno, ni tan siquiera aquello que toca la gloria año tras año. Florentino tiene trabajo por delante. Él es el verdadero director deportivo y el encargado de decidir cómo se rearma este equipo para estrenar el nuevo estadio con garantías. Los años pasan para todos, también para el presidente.