Así es el 'Richard Mille' de Rafa Nadal, un reloj exclusivo de casi un millón de euros

El tenista Rafa Nadal ha ofrecido este jueves una rueda de prensa ante los medios de comunicación para anunciar que finalmente no podrá estar en Roland Garros. El ganador de 22 Grand Slams lleva 119 días sin poder jugar al estar recuperándose de la lesión que sufre en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. "La lesión de Australia no ha evolucionado como me hubiera gustado. He estado trabajado todo este rato, pero se me hace imposible", ha destacado el deportista en la rueda de prensa.

Rafa Nadal suele jugar con un reloj exclusivo, valorado en casi un millón de euros. Se trata de un reloj de la marca Richard Mille, que acompaña al tenista desde hace más de una década y del que solo se han fabricado 50 unidades. Es uno de los modelos de cuerda manual más costosos de esta marca y ha sido como un amuleto para el deportista en todo este tiempo.

Características del reloj exclusivo de Nadal

El tenista estrenó este reloj en la edición de Roland Garros de 2020. El 'RM 27-04 Tourbillon' está especialmente diseñado por la marca para Rafa Nadal, tiene un tejido entrelazado de acero que simula las cuerdas de una raqueta de tenis e incorpora la inscripción de su nombre en un lateral.

Es un modelo resistente y ligero, ya que solamente pesa 30 gramos con correa incluida. La platina y sus puentes están compuestos de una aleación de titanio (90%), aluminio (6%) y vanadio (4%), lo que favorece a su resistencia y dureza, además de incluir detalles hechos de cristales de zafiro tanto por delante como por detrás. Como destaca la propia marca en su web, el reloj incorpora un movimiento 'tourbillon' de cuerda manual con horas y minutos, y tiene una reserva de marcha de aproximadamente 38 horas.