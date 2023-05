En unos días Virginia Torrecilla dirá adiós al Atlético de Madrid. La futbolista de 28 años ha anunciado que el encuentro ante el UDG Tenerife en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares será su último partido con la camiseta rojiblanca ante su afición, por lo que se despedirá de ella tras cuatro años.

Aunque ese será su último partido en su feudo, la centrocampista pondrá fin a su etapa en el club rojiblanco la semana que viene cuando dispute la final four de la Copa de la Reina. Será entonces cuando ponga fin a una aventura que comenzó el 12 de julio de 2019 cuando fichó por la entidad rojiblanca tras un gran Mundial de Francia con la selección española.

Su experiencia arrancó de la mejor forma posible, asentándose en el equipo como una de las piezas claves de su centro del campo que logró llegar hasta los cuartos de final de la Women’s Champions League.

Sin embargo, en mayo de 2020 empezó su calvario cuando tuvo que ser operada de un tumor cerebral. La balear se vio obligada a hacer un parón en su carrera profesional para centrarse en una dura y larga recuperación en la que contó en todo momento con el apoyo de su club y sus seguidores.

Se convirtió en una referente en la lucha contra el cáncer, sirviendo de ejemplo para otros enfermos oncológicos gracias a su vitalidad y la gran visibilidad que dio a la enfermedad a través de las redes sociales.

A su lucha rindieron homenaje todos los atléticos en importantes situaciones del equipo, como cuando se hizo con la Supercopa de España el 16 de enero de 2021 y Virgina fue la encargada de levantar la copa junto a Amanda Sampedro, entonces capitana del Atleti, imagen que entró en la historia del club.

Pero la vida no solo la golpeó con el cáncer. Dos meses después de su última sesión de quimioterapia sufrió un duro accidente de tráfico que dejó a su madre en una silla de ruedas para siempre. Y en aquel momento también estuvieron presentes sus compañeras del Atleti, que fueron las encargadas de sacar a la jugadora del coche y de acompañar a su madre en todo momento.

Sin embargo, con mucho trabajo y optimismo, la vida de Torrecilla fue estabilizándose tanto a nivel personal como profesional. En enero de 2022 entró en su primera convocatoria para disputar la Supercopa de España, competición en la que se volvió a vestir de corto para disputar los minutos finales de la final ante el FC Barcelona.

Desde entonces, la futbolista no ha podido asentarse en el equipo y hacerse con un hueco en el once titular, puesto que en esta temporada tan solo ha jugado 44 minutos repartidos en seis partidos, lo que presumiblemente ha hecho que no quiera extender el contrato que tenía hasta el próximo 30 de junio.