Joao Félix, un serio problema para el Atlético de Madrid... y para Simeone

La llegada del mercado veraniego va a suponer un sinfín de movimientos interesantes en el mundo del fútbol. Uno de los que más guerra promete dar en los próximos meses está protagonizado por João Félix, que regresa al Atlético de Madrid tras su cesión en el Chelsea de la Premier League.

En Londres ya no quieren al jugador vestido de azul por su mal rendimiento estos meses. El propio Enrique Cerezo ha confirmado que Pochettino, nuevo entrenador blue, no cuenta con el luso. Por lo tanto, deberá regresar al Atleti el próximo 1 de julio pese a que Simeone no quiere tenerle en la plantilla el año que viene y desea una venta de João Félix para abordar otros fichajes.

El futbolista, que llegó a la entidad colchonera en julio de 2019 por 127,2 millones de euros, podría tener los días contados en el club por su bajo rendimiento en los tres años que ha vestido la elástica rojiblanca, más sus intrascendentes apariciones con el Chelsea, unido a su mala relación con Diego Pablo Simeone.

El Atlético de Madrid fichó al portugués poniendo toda la carne en el asador tras la marcha de Griezmann para tener en él a su próximo crack mundial. Todos apostaban a que iba a ser de la nueva terna de jugadores que harían maravillar al mundo, como Haaland o Mbappé, pero las temporadas han pasado y João Félix no ha demostrado todo el potencial que se le asociaba.

En su irrupción en la élite con el Benfica, con solo 19 años, el delantero marcó 15 goles en los 27 encuentros que disputó, es decir, 0'56 tantos por partido. Sin embargo, esta estadística se ha visto muy reducida con su salto al club madrileño.

En la primera temporada en Madrid, João Félix jugó 35 partidos en los que solo marcó 9 goles y solo en la 20-21 pudo superar esas cifras, aunque llegó a la decena de tantos con cinco encuentros más, por lo que las estadísticas incluso empeoraron.

En esta última campaña, antes de poner rumbo a la Premier, el portugués tan solo consiguió marcar en cinco ocasiones en los 20 partidos que disputó a las órdenes de Diego Simeone. Y en el Chelsea su paso se va a recordar por tres simples goles y una expulsión directa que marcó su debut como 'blue'.

Pero, sin embargo, estas cifras no son el detonante de la desilusión que reina en la afición colchonera en torno a él. El futbolista se declaró en rebeldía ante Simeone cuando el técnico estaba en sus días más tensos desde que llegó al Atlético de Madrid e incluso se cuestionaba su continuidad en el club madrileño.

Se llegó incluso a rumorear que el portugués salía del equipo en enero para vivir su aventura en el Chelsea y regresar la temporada que viene ya sin el Cholo en el banquillo, aunque también cabía la posibilidad de que continuase una temporada más en el conjunto londinense.

João Félix vuelve convertido en un gran problema para los colchoneros puesto que en Madrid ya no se piensa ni por asomo en una destitución del técnico argentino y, por lo tanto, su rifirrafe con él le alejaría de un hueco en el once titular.

La única solución, tanto para el jugador como para el Atlético de Madrid, parece pasar por una nueva salida. Pero para que eso suceda el club madrileño tendría que recibir una cantidad de dinero mucho menor que los 127,2 millones de euros que invirtió en él hace ya unos años. Y, además, algún equipo, que juegue Champions preferiblemente para el futbolista, apueste por él para su proyecto.